بصفة استثنائية.. جميع فروع البنك الأهلي المصري تعمل حتى الخامسة مساء

أعلن البنك الأهلي المصري عن مد ساعات العمل - بصفة استثنائية - بكافة فروعه المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساء.

وصرح محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك، بأن تلك الخطوة تأتي سعيا من البنك للتيسير على عملائه، خاصة في ظل التحديات الأخيرة.

وأكد الاتربي ان قرار مد ساعات العمل واستقبال العملاء بفروعه بكامل طاقتها يعد تنفيذا لتوجيهات البنك المركزي الساعية للتخفيف عن عملاء البنوك خاصة في أوقات التحديات.

يعد بذلك البنك الأهلي المصري البنك الوحيد الذي يقرر مد ساعات العمل بكافة فروعه البالغ عددها 688 فرعا تمتد بمختلف محافظات مصر، والتي تخدم ما يزيد على 20 مليون عميل.