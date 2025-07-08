برلمانية: لدينا فشل ذريع في التعامل مع البنية التحتية الرقمية بمصر

وصفت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، تداعيات حريق سنترال رمسيس بأنها دليل على "فشل ذريع" في التعامل مع البنية التحتية الرقمية في مصر.

وتابعت عبد الناصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات”على قناة "النهار"، قائلة : "إزاي بنتكلم عن رقمنة وتحول رقمي وإحنا بنعتمد على بنية تحتية هشة بهذا الشكل؟"، مشددة على ضرورة تنويع مصادر استضافة الخوادم وتوفير بدائل تلقائية تعمل فور حدوث أي خلل.

وأكدت ضرورة إنشاء مراكز طوارئ رقميةفي مواقع متعددة للتعامل مع الكوارث المستقبلية.

أعلنت الإدارة العامة لـ مرور القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح شارع رمسيس أمام حركة المركبات، وذلك بعد ساعات من إغلاقه نتيجة حريق في مبنى سنترال رمسيس مساء الإثنين.

وكانت قوات الحماية المدنية تدخلت بشكل مكثف للسيطرة على الحريق، ما استدعى إغلاق الشارع بالكامل، إضافة إلى غلق مؤقت لكوبري أكتوبر أعلى ميدان التحرير، لتسهيل عمليات الإطفاء ومرور سيارات الطوارئ.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم الانتهاء من أعمال التبريد الأساسية، مما أتاح إعادة فتح الشارع تدريجيًا أمام حركة المرور، مع استمرار تواجد بعض القوات والفرق الفنية لمتابعة الوضع.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحريق، بينما تتابع محافظة القاهرة جهود الإصلاح وإعادة تقييم سلامة المبنى.