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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غدا.. لجنة الشئون العربية بالصحفيين تعقد صالونها الأول بعنوان تأثير الصراعات الإقليمية على مستقبل الشرق الأوسط

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، الصالون الشهري الأول، الذى يأتي تحت عنوان: "تأثير الصراعات الإقليمية على مستقبل الشرق الأوسط"، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء غدا الأربعاء، بمقر النقابة.

يشارك في الصالون، السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، وزير الخارجية الأسبق، والسفير عاطف سالم سفير مصر السابق لدى إسرائيل، والسفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الإفريقية، والدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، و الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية.

كما يشارك عدد من المتخصصين في العلوم السياسية والاستراتيجية، في نقاش موسع يتناول تداعيات الصراعات الإقليمية على قضايا الشرق الأوسط، ومآلاتها المحتملة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة.

ومن جانبه، قال محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، إن الصالون يأتي في إطار الاهتمام المتزايد بقراءة المشهد الإقليمي المعقد، وتداعياته على الأمن القومي العربي، ودور الإعلام في فهم وتحليل تلك الصراعات.

وأضاف محمد السيد الشاذلي، أن الشرق الأوسط يشهد تحولات جذرية نتيجة تراكم الأزمات السياسية والعسكرية، وهو ما يستوجب فتح مساحات للنقاش الجاد بين الدبلوماسيين والخبراء والصحفيين لفهم طبيعة هذه التغيرات واستشراف مستقبل المنطقة.

وأشار محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، إلى أن الصالون يمثل منصة فكرية وحوارية دورية، تهدف إلى تعميق النقاش حول قضايا المنطقة، وتقديم محتوى معرفي داعم للعمل الصحفي في تغطية الشأنين العربي والدولي، موجهًا الشكر للزملاء الذين يساهمون في تنظيم أول صالون شهري للجنة الشئون العربية والخارجية .

الصحفيين تأثير الصراعات الإقليمية على مستقبل الشرق الأوسط وزير الخارجية

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