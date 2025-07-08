الخطيب يؤازر منتخب 17 سنة..صور

في زيارة تحفيزية.. قام اليوم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأحد أساطير الكرة المصرية بلقاء أعضاء المنتخب الوطني تحت 17 سنة على هامش تدريباتهم اليومية استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي تأهل لها الفريق، ووعد الخطيب لاعبي الفريق بمؤازرتهم خلال مبارياتهم في كأس العالم المقرر اقامتها في قطر.

كان في استقبال الخطيب لدى زيارته لمركز المنتخبات الوطنية التي تشهد معسكرات وتدريبات المنتخب الوطني الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد وأعضاء الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد الكاس.