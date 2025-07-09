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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: المحافظ يبحث آليات عمل منظومة ميّكنة صندوق استصلاح الأراضي ويتابع استمرار تنفيذ خطة تطوير الأحياء

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يبحث آليات عمل منظومة ميّكنة صندوق استصلاح الأراضي


عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع فريق شركة باراديس للحلول المتكاملة برئاسة الدكتور محمد عبد الفضيل الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لمتابعة مراحل خطة تطوير وميّكنة صندوق استصلاح الأراضي.

حيث ناقشا آليات عمل المنظومة الرقمية وما تتيحه من خدمات للمستثمر و متخذ القرار، والتي تشمل عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وخدمات التخصيص والاستبدال للأراضي و طرق السداد النقدي والمؤشرات المالية وتقديم الشكاوى والطلبات.

وأشاد المحافظ بشمول المنظومة الرقمية الجديدة لكافة الخدمات والمعاملات التي من شأنها حوكمة عمل وموارد الصندوق، بما يتيح للمحافظة أفضل إدارة واستغلال للموارد المتاحة.

محافظ الوادي الجديد: استمرار تنفيذ خطة تطوير الأحياء ورصف الشوارع بالإنترلوك

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن خطة رصف الشوارع الداخلية ببلاط الإنترلوك تتواصل بوتيرة منتظمة بمراكز المحافظة، بهدف تحسين جودة الحياة داخل الكتل السكنية.

وأشار إلى أن الأعمال تستهدف الشوارع غير الممهدة بالمناطق القديمة ذات الكثافات السكانية لتحسين مستوى الخدمات وتسهيل حركة المواطنين.

وأوضح المهندس أحمد عبدالرحيم أبوزيد، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، أن الجهود الحالية تشمل مناطق السبط البحري، والبلد القديمة، وحي البري بالخارجة، مع الانتهاء من أعمال الرصف بعين "بطور" ، واقتراب الانتهاء من شوارع "دروسة وشندوم" بالداخلة، إلى جانب تنفيذ أعمال مماثلة بمناطق الشيخ "مرزوق" و"الحصري" وشارع الشهيد "حمدي سنوسي" بالفرافرة، وذلك ضمن خطة مرحلية تغطي مختلف المراكز.

ومن المقرر التوسع في تنفيذ أعمال الإنترلوك خلال الفترة المقبلة لتشمل قرى ومناطق جديدة، وفق أولويات مدروسة تضمن العدالة في توزيع الخدمات وتحقيق نقلة نوعية متقدمة.


إصابة 15 عاملا في حادث انقلاب سيارة نقل بمركز الفرافرة


أصيب منذ قليل 15 عامل في حادث انقلاب سيارة  بمركز الفرافرة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد حامد مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة نقل بالكيلو 35 بطريق الكفاح التابعة لمركز الفرافرة واصابة 15 شخصا كانوا متجهين لمكان عملهم بإحدي المزارع.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الفرافرة المركزي لتلقي العلاج.

وتبين إصابة كلا من : _ السعيد الربيع السعيد  38 سنه ، شعبان سيد السيد 13 سنه، أحمد أبو الزرائم محمد 13 سنه، محمد عادل إسماعيل 18 سنه، نادر حمدي عبد النعيم 23 سنه، عبد الرحمن عبدالله عبد الرحمن 67 سنه، أحمد وليد أحمد 23 سنه ، أحمد  فتحي أحمد 37 سنه، محمود أبو العزايم محمد 15 سنه، عبد الله السيد حسن 22 سنه، أحمد السيد حسن 23 سنه، محمد أبو العزايم محمد 19 سنه، أحمد فتحي أحمد 23 سنه، محمد عبد الفتاح مصطفي 30 سنه، محمد سعد عبد اللطيف 15 سنه

تم تحرير محضر بالواقعة وابلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث.

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