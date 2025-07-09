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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران يبحث مع سفير ألمانيا توسيع الشراكات في تطوير المطارات

وزير الطيران وسفير ألمانيا بالقاهرة
وزير الطيران وسفير ألمانيا بالقاهرة
نورهان خفاجي

استقبل  الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، يورجن شولتس، سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ودفع آفاق الشراكة في مجال الطيران المدني، لاسيما في مجالات تطوير البنية التحتية للمطارات والتدريب و تبادل الخبرات الفنية بين الجانبين .

وفي مستهل اللقاء، رحّب وزير الطيران المدنى بالسفير الألماني، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وألمانيا، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، وأشاد الحفني بمستوى التعاون القائم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تطوير القطاع ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح الحفني، أن الوزارة تُولي أهمية كبيرة لتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، الإستفادة من الخبرات الدولية الرائدة،  في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر الفنية، وتحديث الأنظمة التكنولوجية والتشغيلية في المطارات المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا واضحًا لتشجيع الاستثمار الأجنبي، من خلال تهيئة مناخ جاذب، وتقديم فرص واعدة في قطاع الطيران المدني.

من جانبه، أعرب السفير الألماني عن سعادته بهذا اللقاء المثمر ، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط، وأن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع الحكومة المصرية، خاصة في  مجال النقل الجوى الذي يشهد تطورًا ملحوظاً من حيث البنية التحتية والخدمات التشغيلية.

وأضاف شولتس ، أن العديد من الشركات الألمانية الكُبرى تُبدي اهتمامًا كبيراً بالتوسع في السوق المصري، والمساهمة في تنفيذ مشروعات تطوير المطارات، نظرًا لما تمتلكه من خبرات وتكنولوجيا متقدمة فى هذا المجال، وما توفره مصر من بيئة استثمارية واعدة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتفعيل أطر التعاون المشترك، وتبادل الخبرات الفنية، وتعزيز جهود التنمية المستدامة في قطاع الطيران المدني المصري، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال النقل الجوي.

سامح الحفني سفير ألمانيا المطارات المطارات المصرية

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