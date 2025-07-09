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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة دمنهور تطلق قافلة تنموية شاملة بقرية أريمون بالمحمودية

قافلة جامعة دمنهور
قافلة جامعة دمنهور

انطلقت، اليوم، القافلة التنموية الشاملة لجامعة دمنهور بقرية "أريمون" بالمحمودية، برعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ورعاية وحضور الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، و الدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع جامعتي طنطا وكفر الشيخ بحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتعاون مثمر مع مؤسسة حياة كريمة بتنسيق الدكتور أحمد علاء، منسق عام حياة كريمة بمحافظة البحيرة، الدكتور محمد حامد، المهندسة رحمة علاء،  وإشراف و تنسيق الدكتور صابر شحاته، منسق عام القوافل بجامعة دمنهور، الأستاذة هند الجندي منسق حياة كريمة بالجامعة.

من جانبه أوضح الدكتور إلهامي ترابيس، أن القوافل التنموية الشاملة التي تطلقها جامعة دمنهور تأتي في إطار دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة، بهدف تحقيق تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا و تعليميا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة والاستثمار في رأس المال البشري، لتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

وأضاف "ترابيس" أن جامعة دمنهور، تحرص على أداء دورها المجتمعي، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، ورؤية جامعة دمنهور، بهدف المساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع، وتعزيز الوعى الصحي والاجتماعي، مشيرا إلى أن تلك القوافل تعكس روح التكافل والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، و تمثل نموذجا رائعا للتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والقطاع الصناعي لدعم التنمية المستدامة، مؤكدا أن الجامعة ليست مؤسسة من أجل التعليم والبحث العلمي فقط، بل يمتد دورها لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتفقد رئيس جامعة دمنهور عيادات القافلة المختلفة و آليات تنفيذ الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة والمتمثلة في تخصصات " رمد، أطفال، جراحة عامة، باطنة، عظام، مخ وأعصاب، صدر، مسالك بولية، نفسية وعصبية، جلدية، أنف وأذن، القلب, الصيدلة"، وتم تحويل عدد من الحالات الحرجة لمستشفى كفر الشيخ الجامعي، ومستشفى طنطا الجامعي، كما تفقد خدمات القافلة لمحو الأمية وتعليم الكبار، للمساهمة في تمكين الأفراد من اكتساب مهارات القراءة والكتابة ورفع مستوى الوعي والمعرفة للمترددين على القافلة.

ووجه "ترابيس" الشكر للدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة؛ لحرصها الدائم على التعاون المثمر والبناء مع جامعة دمنهور، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنظيم العديد من القوافل  المتميزة في مختلف التخصصات، بهدف تقديم الخدمات للمناطق والقرى الأكثر احتياجا، وتوفير المزيد من الرعاية للفئات الأولى بالرعاية، وواصل شكره لجامعتي طنطا وكفر الشيخ على التعاون والمشاركة الفعالة،  وأعضاء هيئة التدريس من جامعة دمنهور والجامعات المشاركة ممن يحرصون على المشاركة في القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة، لما في ذلك من تجسيد لالتزامهم بالدور المجتمعي لجامعة دمنهور في خدمة المواطنين.

من جانبها أعربت "محافظ البحيرة" عن تقديرها للقائمين على هذه القافلة التنموية الشاملة، مشيرة إلى أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات لتنفيذ قوافل مماثلة لتقديم خدمات طبية وإنسانية ملموسة للمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة.

وأشارت الدكتورة  إيناس إبراهيم،  إلى أن القافلة شهدت إقبال كثيف من أهالي قرية أريمون منذ صباح اليوم، وتستمر القافلة في تقديم خدماتها على مدار اليوم، ما بين خدمات علاجية وصرف الأدوية بالمجان، في مختلف التخصصات، و خدمات طبية بيطرية وخدمات الإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى الخدمات التوعوية بالتعاون مع  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للتوعية بمخاطر انتشار المخدرات، وسبل الوقاية منها، وخدمات محو الأمية،  وأنشطة تربوية متنوعة لتنمية مهارات الأطفال.

جامعة دمنهور البحيرة دمنهور

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