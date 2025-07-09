الفريق أسامة ربيع يبحث مع الخط الملاحي التركي ALCOR زيادة رحلاته عبر قناة السويس

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، محمد المصيلحي رئيس مجلس إدارة شركة أركاس إيجيبت للتوكيلات الملاحية - رئيس مجلس إدارة غرفة الملاحة بالإسكندرية، يرافقه Ali bekmezci رئيس الخط الملاحي ALCOR، للتنسيق حول زيادة معدلات عبور السفن التابعة للخط الملاحي عبر قناة السويس خلال الفترة المقبلة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

خلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات العمل المشترك لجذب ناقلات البترول وسفن الصب الجاف العاملة بين أوروبا وآسيا للعودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى، والتشاور حول زيادة الرحلات التابعة للخط الملاحي ALCOR عبر القناة.

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تفعيل التشاور المباشر والفعال مع العملاء وتلبية متطلباتهم والتعامل بمرونة مع المتغيرات المتسارعة في سوق النقل البحري و تطورات الأوضاع في المنطقة والعمل على إعلاء مبدأ تحقيق المصالح المشتركة في كافة المعاملات.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس نجحت في استحداث عوامل جذب لتشجيع عبور السفن عبر القناة رغم التحديات الراهنة بإضافة حزمة من الخدمات الملاحية واللوجيستية التي لم تكن تقدم من قبل وانتهاج سياسات تسويقية مرنة.

ثم استعرض رئيس الهيئة الحوافز المقدمة لتشجيع السفن العابرة للقناة على الاستفادة من خدمات الصيانة والإصلاح السفن المقدمة بترسانات وشركات الهيئة، مبديا تقديره لعرض الخط الملاحي ALCOR بالتعاون مع ترسانات وشركات الهيئة في اتمام أعمال الصيانة والإصلاح للسفن التابعة للخط الملاحي.

من جانبه، أعرب Ali bekmezci رئيس الخط الملاحي ALCOR عن تقديره لعلاقات الشراكة والصداقة مع قناة السويس، مبديا اعتزامه زيادة عدد الرحلات عبر القناة خلال المرحلة المقبلة وزيادة الجهود لجذب مزيد من الناقلات وسفن الصب العاملة بين آسيا وأوروبا للعودة للعبور من القناة والاستفادة من الحوافز المقدمة لخدمات الصيانة والإصلاح بترسانات الهيئة.

فيما أكد محمد المصيلحي رئيس مجلس إدارة شركة أركاس إيجيبت للتوكيلات الملاحية أن انفتاح قناة السويس على عملائها يمثل خطوة جيدة يمكن البناء عليها للحفاظ على العلاقات الاستراتيجية الممتدة مع شركات الشحن في ظل التحديات الراهنة، مشيدا بسياسات الهيئة لتنويع وزيادة حجم الخدمات والأنشطة اللوجيستية والبحرية المقدمة كعامل جذب إضافي لترجيح معادلة الكفاءة التشغيلية للسفن عبر قناة السويس.