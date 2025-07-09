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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انضمام لوسي ليو وجاستن ثيرو إلى 2 The Devil Wears Prada.. موعد عرضه

أبطال الفيلم
أبطال الفيلم
نجلاء سليمان

انضمت قائمة جديدة من النجوم إلى الجزء الثاني من فيلم الموضة الكلاسيكي “The Devil Wears Prada”، وذلك بعد قرابة عقدين من صدور الجزء الأول الذي حصد شهرة عالمية وجماهيرية واسعة.


ينضم إلى الفيلم الجديد كل من، لوسي ليو، جاستن ثيرو،بولين شالاميه، كاليب هيرون، وكونراد ريكامورا، الذين سيشاركون في أدوار داعمة ضمن عالم الموضة والإعلام المتغير.

الفيلم سيشهد عودة النجمات المحبوبات ميريل ستريب بدور رئيسة التحرير المتجبرة ميراندا بريستلي، آن هاثاواي بدور الصحفية آندي ساكس، إيميلي بلانت بدور المساعدة الطموحة إميلي تشارلتون التي أصبحت ذات شأن كبير في الوقت الحالي.

كما سيشارك كينيث براناه في دور زوج ميراندا الجديد، في حين ستظهر سيمون آشلي في دور لا يزال طي الكتمان.


تدور أحداث الفيلم في عالم الموضة المعاصر، حيث تكافح ميراندا بريستلي للحفاظ على مجلة “Runway” وسط تراجع الإعلانات المطبوعة وهيمنة العالم الرقمي، في المقابل، تعمل إميلي حاليًا كمديرة تنفيذية في دار أزياء كبرى تتحكم بإعلانات المجلة، ما يفتح بابًا لصراع مهني محموم.

بدأ تصوير الفيلم في نيويورك نهاية يونيو الماضي، مع لقطات ستُستكمل في لندن وميلانو. ومن المقرر أن يُعرض عالميًا في دور السينما بتاريخ 1 مايو 2026، قبل أيام من انطلاق حدث Met Gala، الذي يُتوقع أن يتزامن مع حملة دعائية ضخمة.

ميريل ستريب The Devil wears brada آن هاثاواي

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