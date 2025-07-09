5 فضائل لقراءة سورة الملك ليلا.. لا تفوت فضلها

فضل قراءة سورة الملك من سور القرآن الكريم التي يجب أن يحرص على قراءتها المسلم كل ليلة، فقد بينت لنا السنة النبوي الشريفة فضل قراءة سورة الملك ، وذلك حتى لا يفوت أحد ثوابها وما أوضحته دار الإفتاء المصرية في فتى لها عبر موقعاه الإلكتروني نستعرضها في السطور التالية.

5 فضائل لقراءة سورة الملك ليلا

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من يداوم على قراءة سورة الملك قبل النوم فإنها ينال بها العديد من الفوائد والفضائل، ومن هذه الفوائد:

أنها تمنع عذاب القبر وتحمي المسلم من العذاب في الآخرة أنها تُنجي من يداوم على قراءتها كل ليلة قبل النوم تأتي يوم القيامة لتجادل عن صاحبها وتدخله جنان النعيم أنها تبعد عن قارئها عذاب جهنم وتشفع له أمام الله تعالى يوم القيامة تكسب المسلم الكثير من الحسنات والثواب

أفضل وقت لقراءة سورة الملك

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي المواظبة على قراءة سورة الملك، قبل النوم لما فيها من الأجر والثواب العظيم، منوهة بأن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يحبّ سورة الملك، ويداوم على قراءتها كلّ ليلةٍ، وذُكر أنّه يودّ لو أنّها في قلب كلّ مسلمٍ"، ويجوز للإنسان قراءة ما تيسر من كتاب الله الحكم فى أى وقت، وعلى هذا فيجوز قراءة سورة الملك بين أذان العشاء والإقامة ، ولا يوجد ما يمنع شرعاً من فعل هذا، وعرفت سورة الملك بأنّها المنجّية من عذاب القبر والمانعة عنه، وهي سور مكيّة، وترتيبها 67، وعددُ آياتها 30، وهي السورة الأولى من جزء تبارك الجزءِ التاسع والعشرين.

وأضافت “ الإفتاء” أنه ورد في فضل قراءة سورة الملك عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر، وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله عز وجل، سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب، رواها النسائي، وحسنه الألباني، وعن هل يجوز قراءة الملك بعد المغرب ؟، فقد أوضح أهل العلم أن الحديث السابق أو أي حديث آخر عن سورة الملك لم يأت فيه تقييد لوقت قراءتها، ولكن من المستحب قراءتها كل ليلة قبل النوم اقتداءً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما قراءتها كل يوم بعد صلاة المغرب: فالأصل فيه الجواز، وأما المداومة عليه، فقد ذكر أهل العلم أن تخصيص وقت معين لقراءة بعض السور بغير دليل صحيح من البدع الإضافية، فإن العبادة مبناها على التوقيف فلا يعبد الله إلا بما شرعه في كتابه أو على لسان رسوله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.