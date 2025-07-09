رياضة الشعب الجمهوري: تعديلات قانون الرياضة تدعم الاستثمار بالقطاع

أكد الكابتن إسماعيل موسى، أمين أمانة الشئون الرياضية بحزب الشعب الجمهوري، أهمية تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والتي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل فض دور الانعقاد الخامس للمجلس.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه التعديلات من شأنها إحداث طفرة في القطاع الرياضي، لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار، وتعزيز التنمية المجتميع، فضلا عن تحقيق التوازن بين الاستقلالية للهيئات المختلفة، والرقابة عليها.

وقال إسماعيل موسى: هذه التعديلات من شأنها القضاء على الإشكاليات القائمة، لاسيما فيما يتعلق بالخلافات داخل الوسط الرياضي، وخصوصا ما يتعلق بمجالس إدارات الهيئات الرياضية المختلفة.

وأوضح أمين أمانة الشئون الرياضية بحزب الشعب الجمهوري، أهم المكاسب من تعديل القانون ما يتعلق بتشجيع الاستثمار الرياضي، مشيرا إلى أن التعديلات تسمح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية وفقا لقانون الشركات، وهو الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير في دعم الاقتصاد الوطني.