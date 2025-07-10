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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مستثمرو جنوب سيناء يشيدون بقرار فتح وديان سانت كاترين أمام السياح بعد توقف 10سنوات

منطقة سانت كاترين- صورة أرشيفية
منطقة سانت كاترين- صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

وجه الدكتور عاطف عبد اللطيف نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم و عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء التحية و الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار فتح وديان كاترين أمام السياحة والتخييم بعد أكثر من عشر سنوات من التوقف.

وهنأ عاطف عبد اللطيف  اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، على هذا القرار الذي سيكون له دور كبير في تنشيط حركة السياحة في سانت كاترين خاصة سياحة السفاري والوديان وهذا سينعكس على تنوع الأنماط السياحية بسانت كاترين بالتزامن مع افتتاح مشروع التجلي الأعظم و سيكون له دور في زيادة عدد الليالي السياحية التي يقضيها السائح في المدينة .

وأضاف ان هذا القرار الذي طالب به أبناء كاترين من البدو والقبائل المختلفة و العاملين بالقطاع السياحي يؤكد في رسالة واضحة للعالم كله أن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار بفضل القيادة السياسية و قواتنا المسلحة الباسلة و قوات الشرطة التي تعمل ليل نهار لراحة وأمن وطنا الحبيب.

سرعة افتتاح مطار سانت كاترين

ودعا عاطف عبد اللطيف إلى سرعة افتتاح مطار سانت كاترين لاستقبال السياح من مختلف دول العالم الراغبين لزيارة المدينة المقدسة و كذلك الترويج لهذا القرار في البورصات السياحية العالمية و التواصل مع منظمي الرحلات بالخارج ووضع برامج سياحية لزيارة الوديان ووضعها ضمن البرامج السياحية التي يتم الترويج لها عالميا .

وأوضح عاطف عبد اللطيف، أن  الوديان التي تم فتحها فعليًا هي وادي الشيخ عواد، طلاح، زغره، التلعة، جبال الأربعين، السباعية، وغيرها، بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات وقد بدأ بالفعل دخول الأفواج السياحية إلى هذه الوديان للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

مستثمري جنوب سيناء لسياحة وديان كاترين البدو مطار سانت كاترين

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