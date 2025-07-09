رابطة الدوري الإنجليزي تُعدل مواعيد ليفربول.. وودية تكريمية لـ جوتا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن إجراء تعديلات على مواعيد عدد من مباريات نادي ليفربول خلال شهر أغسطس المقبل، في إطار ترتيبات البث التلفزيوني وجدولة الموسم الجديد من البريميرليج.

وبحسب التعديلات الجديدة، تقرر إقامة مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب "سانت جيمس بارك" يوم الإثنين 25 أغسطس، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت جرينتش، فيما يستضيف "الريدز" نظيره آرسنال على ملعب "أنفيلد" يوم الأحد 31 أغسطس، في لقاء ينطلق في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش.

ومن المقرر أن تُنقل المباراتان عبر شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

مواجهات مصرية منتظرة في البريميرليج

من المنتظر أن تشهد منافسات الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد صدامًا مصريًا مميزًا، يجمع بين محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش، المحترف حديثًا في صفوف مانشستر سيتي، وسط ترقّب جماهيري كبير من عشاق الكرة المصرية.

ويحل ليفربول ضيفًا على مانشستر سيتي يوم السبت 8 نوفمبر ضمن الجولة الحادية عشرة، بينما تُقام مباراة الإياب في ملعب "أنفيلد" يوم السبت 7 فبراير المقبل، ضمن الجولة الخامسة والعشرين.

وفي سياق آخر، ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن لاعبي ليفربول وافقوا على خوض أول مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد أمام فريق بريستون نورث إند، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.



وتأتي هذه المباراة في إطار تكريم روح زميلهم الراحل ديوجو جوتا، الذي فارق الحياة مؤخرًا في حادث أليم، ما جعل المواجهة تحمل طابعًا إنسانيًا خاصًا للاعبين والنادي.

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول يستعد للموسم الجديد تحت قيادة فنية جديدة، وسط تغييرات في التشكيل وخطط لتدعيم الفريق بلاعبين جدد، إلى جانب الحفاظ على الركائز الأساسية للمنافسة على الألقاب.