مصطفى أبو عامر ومازن شعبان يتوجان بفضية الناشئين ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث

توج الزوجي المصري المكون من مصطفى أبو عامر ومازن شعبان، بالميدالية الفضية لمنافسات تتابع الناشئين تحت 21 عامًا ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري.

جاء تتويج مصطفى ومازن بالميدالية الفضية عقب حصدهما 1497 نقطة في المركز الثاني، فيما جاء زوجي الدولة المحايدة في المركز الأول برصيد 1502 نقطة، والزوجي الفرنسي في المركز الثالث برصيد نقطة 1494.

وقام بتسليم الميداليات كل من: المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وسلفستر زاري رئيس الاتحاد الإفريقي للخماسي الحديث، وكارين بوزو عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث، ورافايل اكوستا عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للخماسي الحديث وهاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد المصري للخماسي الحديث، والدكتور سيد فتحي المدير التنفيذي للفاعليات بمستشفيات أندلسية.

يذكر أن الثنائي المصري زينة عامر وجنا عطية توج بالميدالية الذهبية لمنافسات تتابع الناشئات تحت 21 عامًا.

وكانت مصر قد حصدت أمس ذهبية تتابع السيدات عن طريق فريدة خليل وملك إسماعيل، وبرونزية تتابع الرجال عن طريق معتز وائل وشقيقه عمر وائل.

وتشهد بطولة العالم للتتابعات مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة.