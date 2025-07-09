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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يشيد بالنجاح الطبي لمستشفى رمد إمبابة في إعادة البصر لمريض فلسطيني

إعادة البصر لمريض فلسطيني
إعادة البصر لمريض فلسطيني
أحمد زهران

أشاد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالجهود المتميزة التي تبذلها الأطقم الطبية داخل مستشفيات المحافظة، مثنيًا على الأداء الإنساني والمهني الذي أظهره الفريق الطبي بمستشفى رمد إمبابة، وذلك بعد نجاحه في إجراء تدخل جراحي دقيق أسفر عن إعادة البصر لأحد الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون الرعاية الطبية بالمستشفى.

وأكد المحافظ أن ما تحقق يُعد نموذجًا مشرفًا للرسالة السامية التي تؤديها المنظومة الصحية في الجيزة ويجسد روح التضامن والدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، مشددًا على أن المحافظة لن تدّخر جهدًا في دعم المنظومة الصحية وتقديم الخدمات الطبية المتميزة لجميع المرضى دون تمييز، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الرعاية الصحية وتحقيق العدالة العلاجية.

وفي هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتورة أمل رشدي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة، تمكن الفريق الطبي بقسم الشبكية بمستشفى رمد إمبابة من إجراء تدخل جراحي دقيق أعاد البصر لأحد المرضى الفلسطينيين، وذلك بعد أن كان يعاني من فقدان تام للنظر في إحدى عينيه نتيجة إصابته بمياه بيضاء، ونزيف بالجسم الزجاجي، وتليّفات شديدة بالشبكية، إلى جانب ضعف شديد في العصب البصري بالعين الأخرى أدى إلى ضموره.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية الدقيقة، قرر الفريق المعالج إجراء عملية جراحية بالعين اليسرى، باعتبارها الأكثر استجابة للعلاج، حيث شملت العملية إزالة المياه البيضاء وزراعة عدسة، وإزالة الجسم الزجاجي، ومعالجة النزيف الداخلي، وحقن زيت السيليكون، بالإضافة إلى تنفيذ جلسات ليزر متخصصة لعلاج تليّفات الشبكية.

وقد أسفرت الجراحة عن تحسن ملحوظ في القدرة على الإبصار، ويواصل المريض المتابعة الدورية داخل المستشفى، حيث تشير التقارير الطبية إلى تحسن تدريجي ومستقر في حالته الصحية.

وفى سياق متصل، شهدت مستشفى رمد إمبابة تطورًا ملحوظًا في حجم ونوعية الخدمات المقدمة للمرضى، حيث بلغ إجمالي عدد العمليات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية 1278 عملية، تضمنت 847 عملية إزالة مياه بيضاء مع زراعة عدسة، و293 عملية حقن بالشبكية، و47 عملية شبكية تشمل إزالة تليّفات وعلاج نزيف وحقن وإزالة زيت السيليكون، بالإضافة إلى 22 عملية حول، و69 عملية تجميلية شملت إزالة أورام بالجفن وإصلاح التشوهات الجفنية.

من جانبها، أعربت الدكتورة أمل رشدي، مدير المديرية، عن تقديرها للفريق الطبي بمستشفى رمد إمبابة، تحت إشراف الدكتورة نرمين طاهر مدير المستشفى مشيدة بالجهود المبذولة في تقديم رعاية طبية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة مؤكدة أن هذه النجاحات تعكس حرص المديرية على تطوير الخدمات الطبية وتوفير أفضل سبل العلاج للمواطنين والأشقاء الوافدين.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية مديرية الشؤون الصحية بالجيزة لتعزيز دور المستشفيات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق رضا المرضى.

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