ماري زكي أول حكمة مصرية بالجودو تحصل على الشارة الدولية

أكد الاتحاد المصري للجودو أن ماري زكي هي أول حكمة مصرية تحصل علي الشارة الدولية من الاتحاد الدولي للجودو وذلك بعد اجتيازها بنجاح لاختبارات التحكيم التي أقيمت ضمن فعاليات بطولة آسيا للناشئين والشباب التي استضافتها كازاخستان.

وأقيمت اختبارات التحكيم في كازاخستان بمشاركة 80 حكماً من 10 دول هي البلد المضيف ومصر وكوريا الجنوبية وبولندا وفيرغيزستان والهند وايران وهولندا واليابان والسعودية .



وتعد ماري زكي، من الأسماء المتميزة في ساحة الجودو المصري، وقد مثلت بلدها سابقًا في بطولات متعددة، قبل أن تتجه للتحكيم وتواصل مشوارها بخطى ثابتة نحو العالمية".

