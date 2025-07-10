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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق بأحياء الخارجة القديمة.. ويتفقد مخابز الخارجة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق بأحياء الخارجة القديمة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ، خلال جولتهما التفقدية صباح اليوم، أعمال رفع كفاءة الطرق وتركيب الإنترلوك بعدد من أحياء الخارجة القديمة، يرافقهما العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق بالمحافظة، والعقيد وليد النادي مدير مكتب المحافظ.

ووجّه بسرعة البدء في محيط ميدان الشعلة بطول ٢٩ ألف متر مسطح، واستكمال المرحلة الثانية من حي السبط البحري بطول ٤٠ ألف متر بعد الانتهاء من المرحله الأولى بواقع ٤٥ ألف متر.

وأشار إلى استئناف العمل بحي البري بتركيب ٣٠ ألف متر مسطح إنترلوك كمرحلة ثانية، بعد أن تم الانتهاء من تركيب ٣٥ ألف متر مسطح بالمرحلة الأولى من رصف الحي.

محافظ الوادي الجديد يتفقد مخابز مدينة الخارجة

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، وحنان مجدي نائب المحافظ ، صباح اليوم بجولة مفاجئة لبعض المخابز بمدينة الخارجة، وذلك للتأكد من جودة رغيف الخبز والتزام أصحاب المخابز بالمواصفات المقررة لوزن الرغيف، يرافقهما العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وجهاد متولي رئيس المركز.

وشدّد المحافظ، على تكثيف الرقابة التموينية على المخابز والتأكد من التزامها بمبادرة “ حقك بالميزان ”، لمنع التلاعب بالأوزان واستغلال المواطنين.

كما قرر تحرير مخالفة لأحد المخابز لنقص وزن رغيف الخبز، وقيام مديرية التموين بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخبز.

كما وجّه بتكثيف التوعية المجتمعية بحق المواطن في الحصول على الوزن المطابق للمواصفات من خلال الموازين المتوفرة بالمخابز.

وكيل صحة الوادى الجديد يتفقد غرفة الطوارئ الرئيسية بالقطاع

أجرى الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد ، جولة تفقدية لغرفة الطوارئ الرئيسية بمديرية الصحة، لمتابعة جاهزية الفرق الطبية والفنية، وتوافر الإمكانات المطلوبة لضمان الاستجابة الفورية لأي طارئ.

وذلك بتوجيهات من  الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتعليمات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكد صبحي ، أن جميع شبكات الاتصال تعمل بكفاءة عالية، بما يعزز من سرعة التواصل مع جميع المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، مشيدا بانضباط فرق العمل، ودقة نظام تسجيل البلاغات ومتابعة البلاغات على مدار الساعة، وذلك في إطار الاستعدادات المستمرة ورفع درجة الجاهزية بجميع مرافق القطاع الصحي بالمحافظة.

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