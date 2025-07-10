إيهاب فهمي يعلن موعد صلاة الجنازة على المخرج سامح عبد العزيز

نعى الفنان ايهاب فهمي المخرج سامح عبد العزيز ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “فيسبوك”.





وكتب ايهاب فهمي : سامح عبد العزيز فى ذمه الله إنا لله وإنا اليه راجعون الجنازة عصرا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد”.

وتعرض المخرج سامح عبد العزيز لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، ودخل في غيبوبة.

جدير بالذكر، أن سامح عبدالعزيز عُرض له في 2025 فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.



وكان آخر أعمال سامح عبد العزيز مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.







