عصام السقا ينعى المخرج سامح عبد العزيز بكلمات مؤثرة

نعى الفنان عصام السقا، المخرج سامح عبدالعزيز الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة منذ أيام.

وكتب عصام السقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله وحده توفي المخرج سامح عبدالعزيز، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”.

جدير بالذكر، أن سامح عبدالعزيز عُرض له في 2025 فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي



وكان آخر أعمال سامح عبد العزيز مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.







