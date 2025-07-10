منتج فيلم الدشاش آخر أعمال سامح عبد العزيز: الله يرحمك يا أطيب خلق الله

نعى المنتج محمد رشيدي المخرج سامح عبد العزيز، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها العناية المركزة منذ أيام.









وكتب المنتج محمد رشيدي عبر حسابه الشخصي بموقع“فيسبوك” لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمك يا اطيب خلق الله البقاء والدوام لله ربنا يصبرنا ويصبر كل حبايبك ".

وتعرض المخرج سامح عبد العزيز لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى، ودخل في غيبوبة.

جدير بالذكر، أن سامح عبدالعزيز عُرض له في 2025 فيلم الدشاش، بطولة محمد سعد، نسرين طافش، زينة، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، أحمد الرافعي.

وعرض للمخرج سامح عبد العزيز مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.