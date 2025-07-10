طريقة عمل رولات الشاورما بمذاق لا يقاوم

قدم الشيف عمر إسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل رولات الشاورما في البيت بمذاق لا يقاوم و بأسهل الخطوات ايضا.

مقادير رولات الشاورما



● خبز صاج

● لحمة مفرومة

● بصل

● طماطم

● ثوم

● فلفل أخضر

● 7 بهارات

● ملح وفلفل

● بابريكا

● دبس رمان

● عصير طماطم

● طحينة

● زبادي

● ثوم

● ملح وفلفل

● ليمون



طريقة تحضير رولات الشاورما



في الكبة يخلط اللحم مع البصل والطماطم والثوم والفلفل الأخضر وال7 بهارات والملح والفلفل والبابريكا

يحشى الخبز الصاج بهذا الخليط ويلف رول ثم يقطع حلقات

تثبت هذه الحلقات في أسياخ شيش طاووك

وتخبز في الفرن حتى تمام الطهي

للصوص الاحمر :

يرفع عصير الطماطم مع دبس الرمان على النار حتى تمام التجانس

للصوص الأبيض:

يخفق الزبادي مع الطحينة وعصير الليمون والثوم وملح وفلفل

في طبق التقديم يوضع الصوص الأبيض ثم الصوص الأحمر

وترص رولات الشاورما فوقها

وتقدم ساخنة

