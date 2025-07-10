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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث بالجسم عند تناول حليب الشوفان؟

حليب الشوفان
حليب الشوفان
حياة عبد العزيز


الشوفان مصدر للألياف الغذائية، ومعروف بفوائده في تحسين صحة الأمعاء بفضل محتواه من الألياف المعقدة، أما حليب الشوفان، فيُصنع بخلط الشوفان بالماء ثم تصفيته لاستخلاصه حليب نقي.

واكتسب حليب الشوفان رواجًا واسعًا، حيث تساءل الكثيرون عن مدى فائدته الصحية، وبينما يُعدّ الشوفان مصدرًا ممتازًا للكربوهيدرات المعقدة، فإن عملية إنتاج الحليب هي التي تُحوّل هذه الكربوهيدرات المعقدة إلى سكريات بسيطة، وفقا لموقع only my health.

ورغم أن الشوفان كحبوب كاملة مفيد للصحة، فإن معالجته وتصفيته لصنع الحليب يزيل العناصر الغذائية منه، ويترك الكربوهيدرات التي تتحول في النهاية إلى سكر.

عند تناول حليب الشوفان، من المهم ملاحظة أن إضافة كمية قليلة منه إلى قهوتك أو كوبك مع وجبة الإفطار ليس بالأمر الخطير، ولكن لا يُنصح بتناوله على المدى الطويل نظرًا لارتفاع محتواه من السكر. حتى بدون إضافة أي سكريات أو مواد حافظة، يُسبب حليب الشوفان ارتفاعًا متوسطًا في مؤشر نسبة السكر في الدم (GL)، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في سكر الدم.


وعلى الرغم من كونه خيارًا جيدًا من غير الألبان، يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات المعقدة، علاوة على ذلك، تحتوي معظم أنواع حليب الشوفان التجارية على سكريات أو مُحليات مضافة، مما قد يُفاقم حالات مثل مقاومة الأنسولين ومقدمات السكري. 

بالنسبة لمرضى السكري، أومقاومة الأنسولين بالنسبة لأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو يحاولون التحكم في وزنهم، قد لا يكون حليب الشوفان هو الخيار الأكثر صحة.

ووفقا للتقارير مقارنةً بحليب البقر، يحتوي حليب الشوفان على كربوهيدرات أكثر بقليل في الحصة الواحدة، علاوة على ذلك، يحتوي حليب الشوفان على نسبة أقل من البروتين، لذا يجب على مريض السكري الذي يختار حليب الشوفان حساب محتوى الكربوهيدرات وكمية البروتين المطلوبة."

اضرار حليب الشوفان على المعدة 

قد يكون تناول حليب الشوفان لفترة طويلة ضارًا، حيث يمكن أن يسبب محتوى الألياف في حليب الشوفان الانتفاخ والغازات وحتى الإسهال لدى بعض الأفراد.

تحتوي العديد من العلامات التجارية لحليب الشوفان على إضافات مثل الصمغ والكاراجينان وصمغ الزانثان والمستحلبات مثل ليسيثين الصويا، والتي يمكن أن تسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض الأفراد.

قد يكون الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي حساسين لحليب الشوفان. 

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