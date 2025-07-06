في 3 خطوات .. طريقة تحضير كيك الشوفان بالموز

تحتار العديد من الأمهات حول تقديم وصفات شهية ومفيدة لأطفالها وأسرتها، ويعد كيك الشوفان بالموز من الوصفات المشبعة والغنية بالعديد من العناصر المفيدة التي يحتاجها الجسم.

مقادير كيك الشوفان بالموز

2 موز كبيرة

3 بيضة

1 كوب شوفان

1/2 ملعقة صغيرة قرفة حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل كيك الشوفان بالموز

قطعي الموز لقطع صغيرة وضعيه في الخلاط، ثم ضيفي عليه البيض والشوفان، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر ، و1/2 ملعقة صغيرة من القرفة.

اخلطي كل المكونات مع بعضها في الخلاط جيداً، حتى تحصلي على خليط ناعم مثل خليط الكيك

ضعي خليط الكيك في قالب مدهون بالزبدة، ثم ضعيه في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة 30 دقيقة أو حتى تنضج

بعد أن تبرد زيني الكيك بقطع الموز وقدميها