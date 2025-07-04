احذر قبل تناول الشوفان .. 6 أضرار لازم تعرفها

رغم أن الشوفان يُعتبر من الأطعمة الصحية والمفيدة جدًا، إلا أن تناوله قد يسبب بعض الأضرار أو الآثار الجانبية لدى بعض الأشخاص، خاصة عند الإفراط في تناوله أو وجود حالات صحية معينة. إليك أبرز أضرار تناول الشوفان:



- أضرار تناول الشوفان:

1. الانتفاخ والغازات

بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف، يمكن أن يسبب الشوفان الانتفاخ أو الغازات، خاصة إذا لم يكن الجسم معتادًا على كمية الألياف العالية.



2. صعوبة في الهضم

بعض الأشخاص قد يجدون صعوبة في هضم الشوفان النيء أو غير المطبوخ جيدًا، مما قد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة في المعدة.



3. الحساسية (النادرة)

على الرغم من أن الشوفان لا يحتوي على الجلوتين، إلا أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه بروتين يسمى "الأفنين" الموجود في الشوفان.



4. تداخل مع امتصاص بعض المعادن

الإفراط في تناول الشوفان (والألياف عمومًا) قد يُعيق امتصاص معادن مهمة مثل الحديد والزنك والكالسيوم.



5. غير مناسب لبعض مرضى القولون

الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) قد يتأثرون سلبًا بتناول الشوفان بسبب احتوائه على نوع من الألياف القابلة للتخمّر.



6. زيادة السعرات عند الإضافات

عند إضافة السكر أو الكريمة أو الشوكولاتة إلى الشوفان، قد يتحول من طعام صحي إلى وجبة غنية بالسعرات والسكريات الضارة.

لتجنب الأضرار:

ابدأ بكمية صغيرة إذا لم تكن معتادًا على الألياف.

اشرب كمية كافية من الماء.

اختر الشوفان الخالي من الإضافات الصناعية أو السكر.

اطهِ الشوفان جيدًا قبل تناوله.



