قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تبحث مع الفصائل الفلسطينية مبادرة وقف إطلاق النار في غزة
دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء.. ردد أفضل الأدعية المستحبة
لميس جابر: الإخوان وضعوني على قوائم الإرهاب
الملعب هيفتقدك .. "الدردير" يوجه رسالة لشيكابالا
ترامب: أريد الأمان لأهالي غزة وأرحب بالتفاوض مع إيران
أقل سعر دولار اليوم 4-7-2025
2949 فرصة عمل جديدة بالقطاع الخاص في 10 محافظات.. منها لذوي الهمم
البيطريين غاضبة.. ورئيس اتحاد المهن الطبية يرد: لا استثناءات لأحد
الأهلي في مأزق بسبب 3 عروض رسمية لـ وسام أبو علي| خاص
تحقيق في توقف إدارة ترامب عن فرض عقوبات جديدة على روسيا وسط انتقادات ديمقراطية
مصر تتصدر إنتاج التمور عالميًا.. وتتوسع في زراعة الأصناف التصديرية | ونقيب الفلاحين يكشف التفاصيل
أول قرار من الزمالك بعد اعتزال شيكابالا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر قبل تناول الشوفان .. 6 أضرار لازم تعرفها

الشوفان
الشوفان
ريهام قدري

رغم أن الشوفان يُعتبر من الأطعمة الصحية والمفيدة جدًا، إلا أن تناوله قد يسبب بعض الأضرار أو الآثار الجانبية لدى بعض الأشخاص، خاصة عند الإفراط في تناوله أو وجود حالات صحية معينة. إليك أبرز أضرار تناول الشوفان:


- أضرار تناول الشوفان:

1. الانتفاخ والغازات

بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف، يمكن أن يسبب الشوفان الانتفاخ أو الغازات، خاصة إذا لم يكن الجسم معتادًا على كمية الألياف العالية.


2. صعوبة في الهضم

بعض الأشخاص قد يجدون صعوبة في هضم الشوفان النيء أو غير المطبوخ جيدًا، مما قد يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة في المعدة.


3. الحساسية (النادرة)

على الرغم من أن الشوفان لا يحتوي على الجلوتين، إلا أن بعض الأشخاص يعانون من حساسية تجاه بروتين يسمى "الأفنين" الموجود في الشوفان.


4. تداخل مع امتصاص بعض المعادن

الإفراط في تناول الشوفان (والألياف عمومًا) قد يُعيق امتصاص معادن مهمة مثل الحديد والزنك والكالسيوم.


5. غير مناسب لبعض مرضى القولون

الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) قد يتأثرون سلبًا بتناول الشوفان بسبب احتوائه على نوع من الألياف القابلة للتخمّر.


6. زيادة السعرات عند الإضافات

عند إضافة السكر أو الكريمة أو الشوكولاتة إلى الشوفان، قد يتحول من طعام صحي إلى وجبة غنية بالسعرات والسكريات الضارة.

لتجنب الأضرار:

ابدأ بكمية صغيرة إذا لم تكن معتادًا على الألياف.

اشرب كمية كافية من الماء.

اختر الشوفان الخالي من الإضافات الصناعية أو السكر.

اطهِ الشوفان جيدًا قبل تناوله.


 

الشوفان شوفان أضرار الشوفان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر الخميس 3 يوليو 2025

الذهب

880 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالنصف الأول من 2025

أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة

أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة

تسونامي

«القومي للبحوث الفلكية» يكشف حقيقة تعرض مصر لـ«تسونامي».. وسبب ارتفاع الحرارة

الداعية السلفي حازم شومان

حقيقة وفاة الداعية حازم شومان بعد تعرضه لأزمة قلبية

زلزال

زلزال مدمر وتسونامي هائل.. اليابان تبدأ الاستعداد للكارثة الكبرى

سيارة جوتا

تفحم سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد وفاته.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

شيكابالا

أمير هشام يوجه رساله لشيكابالا بعد قرار الاعتزال

شيكابالا

شيكابالا حتة من القلب .. إعلامي يوجه رسالة مؤثرة للاعب الزمالك

رضا سليم

مفاوضات متقدمة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا بشأن رضا سليم

بالصور

أقوى 8 كريمات قادرة على علاج التجاعيد وشد البشرة

علاج التجاعيد
علاج التجاعيد
علاج التجاعيد

أكبر مما تتخيل.. فقع الحبوب يعرض الشباب لمشاكل خطيرة في المستقبل ويسبب الموت

فقع الحبوب
فقع الحبوب
فقع الحبوب

علاج مشاكل السمع يحميك من الٱصابة بالخرف.. دراسة تثير الجدل

تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف
تأثير فقدان السمع على الإصابة بالخرف

دراسة صادمة.. ارتفاع عدد المصابين غير المدخنين بسرطان الرئة

أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين
أسباب زيادة الإصابة بسرطان الرئة بين غير المدخنين

فيديو

اصوات مرعبة

بفعل فاعل.. فيديو لقبطان في البحر المتوسط يثير الجدل بأصوات غريبة في القاع

ريهام عبد الغفور ومحمد فراج من بوستر مسلسل كتالوج

بطولة محمد فراج .. نتفليكس تطرح الإعلان الرسمي لـ مسلسل كتالوج استعداداً لعرضه 17 يوليو

أصالة ومدين

اصالة تطرح ألبوم ضريبة البعد والأغنية الرئيسية بتوقيع مدين

كارمن سليمان

كارمن سليمان تطرح أغنيتها الجديدة "حب ايه يا حسرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد