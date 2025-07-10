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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد اكتساحه ريال مدريد.. موعد المباراة النهائية لباريس سان جيرمان في بطولة كأس العالم للأندية

بعد اكتساحه ريال مدريد.. موعد المباراة النهائية لباريس سان جيرمان في بطولة كأس العالم للأندية
بعد اكتساحه ريال مدريد.. موعد المباراة النهائية لباريس سان جيرمان في بطولة كأس العالم للأندية
ولاء خنيزي

تأهل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الولايات المتحدة، وذلك بعد فوزه الكبير والمستحق على نظيره ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "ميتلايف"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

بداية نارية وتفوق باريسي مبكر

دخل الفريق الباريسي اللقاء بقوة هجومية واضحة، ولم يمضِ سوى ست دقائق حتى افتتح فابيان رويز التسجيل، مستغلًا خطأً دفاعيًا فادحًا من ماركو أسينسيو، ليمنح فريقه هدف التقدم.

ولم تمر سوى ثلاث دقائق حتى عاد عثمان ديمبلي ليضيف الهدف الثاني بعد خطأ آخر قاتل من مدافع الريال أنطونيو روديجر، وسط حالة من الارتباك في الخط الخلفي للميرينغي.

وفي الدقيقة 24، واصل فابيان رويز تألقه ليوقع على ثاني أهدافه الشخصية والثالث لفريقه، منهياً الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة.

راموس يُنهي المهمة في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، وعلى الرغم من محاولات ريال مدريد لتقليص الفارق، نجح جونزالو راموس في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87، مؤكداً تأهل الفريق الفرنسي إلى النهائي بأداء قوي وأسلوب هجومي فعال.

تشكيل الفريقين في المباراة

تشكيل ريال مدريد

كان فريق ريال مدريد قد بدا اللقاء بتشكيل مكون من :

  • حراسة المرمى: تيبو كورتوا
  • الدفاع: فيدي فالفيردي، أنطونيو روديجر، ماركو أسينسيو، فران جارسيا
  • الوسط: أوريلين تشواميني، أردا جولر، جود بيلينغهام
  • الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، جونزالو

تشكيل باريس سان جيرمان

وفد بدا فريق باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل مكون من :

  • حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما
  • الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، نونو مينديز
  • الوسط: فيتينيا، فابيان رويز، جواو نيفيز
  • الهجوم: كفيتشا كفاراتسخيليا، دوي، عثمان ديمبلي

قمة منتظرة في نهائي مونديال الأندية 2025

ضرب نادي تشيلسي الإنجليزي موعدًا ناريًا مع باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، في مواجهة مرتقبة تُقام على ملعب "ميتلايف" بالولايات المتحدة، يوم الأحد المقبل الموافق 13 يوليو الجاري، حيث ستنطلق المباراة المرتقبة بين عملاقي أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل أحداثها حصريًا عبر قناة "MBC مصر 2"، بالإضافة إلى البث العالمي على شبكة "DAZN".

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