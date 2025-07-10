وزير الخارجية الإسرائيلي: إتمام صفقة غزة يتطلب من نتنياهو تجاهل الضغط

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن إتمام صفقة غزة يتطلب من نتنياهو تجاهل الضغط والتهديدات السياسية.

إدخال 9 شاحنات طبية إلى غزة رغم صعوبة الأوضاع

وقال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن هناك خبرًا جيدًا تمثل في نجاح إدخال 9 شاحنات محمّلة بالمساعدات الطبية إلى قطاع غزة يوم أمس، الأربعاء، في خطوة تمثل بارقة أمل وسط الظروف الإنسانية المتدهورة.

وأوضح ليندماير، في مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشاحنات تحتوي على قفازات طبية، وبعض الأجهزة والأدوات والمستلزمات الجراحية، مشيرًا إلى أن إدارتها تمّت بصورة جيدة رغم التحديات.

الوضع لا يزال كارثيًا.. نقص حاد في الوقود والمياه

رغم إدخال هذه المساعدات، أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن الوضع الصحي في غزة لا يزال قاتمًا للغاية، لافتًا إلى وجود نقص حاد في الوقود، ما تسبب في توقف كثير من المستشفيات عن العمل.

وأضاف أن الوقود عنصر أساسي لتشغيل كل شيء، خصوصًا في حالات الطوارئ، معقبا: "لا توجد مولدات لضخ المياه وتنقيتها، والوضع الصحي بائس لأقصى درجة".

%94 من المستشفيات مدمرة.. والنظام الصحي يواجه الانهيار

وأوضح ليندماير أن القطاع الصحي في غزة على وشك الانهيار الكامل، مشيرًا إلى أن "جزءًا صغيرًا فقط من المستشفيات لا يزال يعمل، من أصل 36 مستشفى، إذ أن 94% منها تعرضت للتدمير الكامل".