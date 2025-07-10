غدر النهايات.. فتاة تتهم حبيبها بتهديدها بنشر صورها الخاصة

استغاثت فتاة برجال الشرطة بعدما تعرضت للغدر من حبيبها الذي ابتزها بصور خاصة لها وطلب منها مبالغ مالية مقابل عدم نشرها على شبكة الانترنت، نجحت مباحث بولاق الدكرور في إلقاء القبض على الشاب المتهم وأحيل للنيابة العامة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور بإبلاغ فتاة بتعرضها للابتزاز من شاب وتهديد بنشر صورها الخاصة، وجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بفحص الواقعة وضبط المتهم.

توصلت تحريات مباحث الجيزة إلى أن الفتاة المجني عليها كانت ترتبط بعلاقة عاطفية بعامل في مطعم وخلال علاقتهما أرسلت له عدة صور شخصية لها وعندما انتهت علاقتهما فوجئت به يهددها بنشرها عبر شبكة الانترنت ويطلب منها إرسال مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور واتهمته بابتزازها وتهديدها.

تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.