في انتظار قرار جيسوس.. لابورت يترقب حسم مصيره مع النصر

يعيش المدافع الإسباني إيمريك لابورت، نجم فريق النصر السعودي، حالة من الترقب بشأن مستقبله مع الفريق، في ظل تصاعد الأحاديث عن إمكانية رحيله هذا الصيف، واهتمام عدد من الأندية الأوروبية بإعادته إلى القارة العجوز.

وينتهي عقد لابورت مع العالمي بنهاية الموسم المقبل، إلا أن بقاءه داخل صفوف الفريق لا يبدو مضمونًا، خاصة مع وجود نية لدى إدارة النصر لإعادة هيكلة قائمة اللاعبين الأجانب، تماشيًا مع طموحات الموسم الجديد.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "اليوم" السعودية، فإن لابورت لم يحسم بعد وجهته القادمة، حيث ينتظر عقد جلسة حاسمة مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد للفريق، فور وصوله إلى الرياض والمقرر له يوم الاثنين المقبل، وذلك للوقوف على موقفه من البقاء أو الرحيل.

وبحسب المصدر ذاته، فإن جيسوس طلب من الإدارة تأجيل البت في مصير أي لاعب، سواء من الأساسيين أو الأجانب، إلى حين استلامه المهمة رسميًا وتقييمه النهائي للفريق.

ومنذ انضمامه إلى النصر قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2023، خاض لابورت 69 مباراة بقميص العالمي، أحرز خلالها 9 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا، مقدمًا مستويات متفاوتة أثارت الجدل بين الجماهير والنقاد، لا سيما خلال مواجهات حاسمة في دوري روشن ودوري أبطال آسيا.

ويُنتظر أن تحدد الجلسة المرتقبة بين جيسوس ولابورت مصير اللاعب، إما بالاستمرار ضمن صفوف الفريق لموسم جديد، أو بفتح باب الرحيل والعودة إلى أوروبا، في ظل رغبة أكثر من نادٍ في الاستفادة من خدماته وخبراته الدفاعية الطويلة.