اكتشفه قبل المضاعفات الخطيرة .. أعراض السرطان العامة

يعد مرض السرطان من أخطر المشكلات الصحية التى تهدد حياة الإنسان وتؤثر عليه بطرق مختلفة ومتعددة قد تدمر عمله أو قدرته على الإنجاب لذا من المهم اكتشافه مبكرا.

ووفقا لما جاء فى موقع “ NHS” نرصد لكم أهم الأعراض العامة التى تساعد على اكتشاف مختلف انواع السرطان مبكرا.

أعراض السرطان

يمكن أن تشمل الأعراض العامة التي يمكن أن تكون علامة على الإصابة بالسرطان ما يلي:

كتلة جديدة أو تورم في أي مكان على جسمك

التعرق كثيرًا (خاصةً في الليل) أو ارتفاع درجة الحرارة التي تستمر لفترة طويلة أو تستمر في العودة

الشعور بالتعب أكثر من المعتاد

كدمات أو نزيف غير عادي (مثل النزيف من مؤخرتك أو الدم في البول أو القيء بالدم)

ألم في أي مكان في جسمك ليس معتادًا بالنسبة لك

فقدان الوزن دون بذل أي جهد مع عدم اتباع ريجيم

الشعور بجوع أقل من المعتاد

الحاجة إلى التبول بشكل متكرر أو بشكل أكثر إلحاحًا وتكرارا.

الشعور بألم عند التبول



تنبيه : هذه العلامات عامة وقد تؤثر أعراض أخرى للسرطان على أجزاء معينة من الجسم.