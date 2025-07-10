مصطفى بكري: الشعب المصري قدم عدد كبير من ولاده شهداء لأجل الوطن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه حلت يوم الثلاثاء الماضي كانت ذكرى رحيل العقيد المنسي ورفاقه في موقعة البرث وتذكرت الوقائع العظيمة التي تمت من مسلسل الاختيار.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه تذكرت من اختار اللحظات الفارقة في تاريخ الوطن ومن واجه المخاطر التخديات، ومن من دفع ثمن اختياره، فالشعب المصري العظيم بقيادته وقواته المسلخة الباسبة والشرطة والإعلام.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن "الشعب المصري اختار لما دفع من جيبه من أجل بناء قناة السويس الجديدة، إضافة إلى تحمله تبعات الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار من أجل الوطن.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الشعب المصري قدم عدد كبير من ولاده شهداء من اجل الوطن