سباق ثلاثي للتعاقد مع السنغالي تندينج

دخل السنغالي إيمي تندينج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السوداني السابق ضمن أولويات العديد من الأندية المصرية، من أجل التعاقد مع اللاعب قبل الموسم الجديد، وفي فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسبق وتألق السنغالي إيمي تندينج، بقميص الهلال السوداني، وظهر اللاعب بشكل جيد، وهو ما دفع العديد من الأندية المصرية للدخول في مفاوضات مع اللاعب ووكيله للحصول على خدماته قبل الموسم الجديد.

وقال مصدر مقرب من وكيل اللاعب أن هناك تفاوض مع اللاعب من قبل أندية الزمالك وبيراميدز والمصرى للحصول على خدماته قبل الموسم الجديد.

وشدد، اللاعب أنهى عقده مع فريق الهلال السوداني، وبات لاعبًا حرًا ويحق له التوقيع والانضمام لصفوف أي فريق.