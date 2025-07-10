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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ثقافة الغربية تواصل احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو وإقبال كبير على الأنشطة الصيفية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة بمحافظة الغربية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

ضمت الاحتفالات حفلا فنيا على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى، حيث قدمت فرقة غزل المحلة للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو الفنان أحمد نفاده، باقة منوعة من الأغاني، فيما تابع الحضور فيلما تسجيليا عن أبرز المشروعات القومية التي أقيمت على أرض مصر في العديد من المجالات الصناعية، والزراعية، والبنية التحتية، اختتمت بتكريم عدد من الرموز الملمهة بالغربية.

وضمن الفعاليات التوعوية، المقامة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ناقش قصر ثقافة طنطا المخاطر النفسية والاجتماعية من تفشي البطالة في المجتمع، فيما تحدث الشاعر محمد عزيز عن دور المرأة في المشاركة السياسية، وذلك خلال محاضرة أقيمت ببيت ثقافة كفر الزيات، كما ونفذت مكتبة دار الكتب بطنطا محاضرة بعنوان "لا للعنف ضد المرأة"، وذلك بمشاركة المؤرخة ومدربة التنمية البشرية د. بوسي الشوبكي.   

وضمن أنشطة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة محمد حمدى، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، أقيمت باقة من الأنشطة الصيفية المقدمة مجانا، حيث شهدت العديد من الفعاليات الفنية بقصر ثقافة الطفل بطنطا، وبيت ثقافة السنطة، ومكتبات: ابيار، ومحلة علي، والعامرية، وكفر حجازي، وقصر ثقافة غزل المحلة، وبيت ثقافة كفر الزيات، شهدت مشاركة الأطفال في عدد من ورش الرسم، وفنون الخط العربي، والشطرنج، وتعلم مبادئ اللغة الإنجليزية.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان برامج وزارة الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو

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