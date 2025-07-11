أخبار الوادي الجديد| انطلاق قافلة إيد واحدة.. وتوزيع 1500 كرتونة مواد غذائية ونصف طن لحوم

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت محافظ الوادى الجديد يتفقد قافلة إيد واحدة بقرية ناصر الثورة بالخارجة.

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ترافقهما حنان مجدى نائب المحافظ و حاتم متولي نائب رئيس الأمانة، فعاليات القافلة الخامسة من مبادرة "إيد واحدة"، التي يجرى تنفيذها بقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد وليد النادي مدير مكتب المحافظ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وأكّد المحافظ على أهمية الشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيدًا بحجم الخدمات المقدمة التي شملت توزيع ١٥٠٠ كرتونة مواد غذائية ونصف طن لحوم على الأسر المستحقة بالقرى، وتقديم الرعاية الصحية من خلال عيادات طبية تخصصية، ومعرض ملابس مجاني، وكرنفال للأطفال ، وخدمات إنسانية متنوعة تضمنت أطراف صناعية وأجهزة تعويضية، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية للأطفال، موجّها الشكر لمؤسسات التحالف الوطني على ما تبذله من جهود مخلصة تسهم في ترسيخ قيم التكافل المجتمعي والوصول بالخدمة إلى مستحقيها بالمناطق النائية والحدودية.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن بالغ تقديرها للدعم اللوجستي والتنسيق المتكامل الذي وفرته المحافظة لإنجاح فعاليات القافلة التى يستفيد منها 14 ألف مواطن ، مؤكدةً أن تنظيم مثل هذه القوافل المتكاملة يُجسد الدور التنموي والإنساني لمؤسسات التحالف، ويُسهم في تقديم تدخلات فعالة تُلبي احتياجات الفئات المستهدفة، بما يحقق الاستدامة ويُعزز من جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.

محافظ الوادي الجديد ورئيس "التحالف الوطني" يتفقدان مركز "حسن حلمي" و حديقة 30 يونيو

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ترافقهما السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والسيد حاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية، مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة وذلك على هامش زيارتها للمحافظة لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة "إيد واحدة "

وأشادت بالخدمات المقدمة من خلال المركز لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم دمجهم في المجتمع، من خلال الوحدات الطبية والتأهيلية للإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة التي تستهدف استدامة موارد المركز ومنها صالات اللياقة البدنية والملاعب الرياضية والترفيهية.

وفي سياقٍ آخر، قامت السفيرة بجولة بحديقة ٣٠ يونيو أعربت خلالها عن تقديرها لرؤية الدولة و جهود المحافظة في النهوض بزراعة وإنتاج التمور في إطار المبادرة الرئاسية للتوسع في زراعة النخيل ودعم المحصول الاستراتيجي للمحافظة.

انطلاق قافلة "إيد واحدة" بقرية ناصر الثورة لتقديم خدمات متكاملة للأهالي بالوادي الجديد

انطلقت فعاليات قافلة "إيد واحدة" التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الإقليم، وبالتعاون مع عدد من الجهات التنفيذية والشعبية، في إطار الجهود المستمرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وشهدت القافلة إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاستفادة من خدمات الكشف الطبي وتلقي العلاج المجاني، إلى جانب العيادات البيطرية، وتوزيع السلع الغذائية، والملابس، واللحوم، فضلًا عن استقبال طلبات سداد ديون الغارمين والغارمات.

وفي سياق متصل، أجرت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، جولة تفقدية لموقع تنظيم القافلة بمدرسة ناصر الثورة الإعدادية، للوقوف على جاهزية العيادات ومواقع تقديم الخدمات المختلفة. ورافقها خلال الجولة كل من السيد محمد منير العديسي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكدت نائب المحافظ على أهمية تضافر الجهود وتوفير كافة سبل الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة، بما يضمن سهولة وصول الخدمات للمستفيدين وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وتعد هذه القافلة إحدى المبادرات التنموية التي يشرف عليها التحالف الوطني، والتي تهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية، والإنسانية، والاجتماعية، خاصة للمناطق الأكثر احتياجًا.

وشملت القافلة عيادات طبية في تخصصات متعددة مع توفير العلاج بالمجان، وعيادات بيطرية لخدمة المربين والمزارعين، وكذلك توزيع سلع غذائية وشنط تموينية للأسر الأولى بالرعاية، ومعرض ملابس مجاني بتشكيلات متنوعة تناسب مختلف الأعمار، وتوزيع لحوم وهدايا وألعاب للأطفال لإدخال البهجة على نفوسهم، استقبال طلبات فك كرب الغارمين والغارمات.



ويعكس تنظيم هذه القافلة التزام الدولة المصرية والتحالف الوطني بتعزيز جهود الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم الشامل لكافة الفئات المستحقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في ربوع المحافظة.