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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صدمات متتالية.. رحيل مفاجئ لـ 3 مشاهير خلال أسبوع

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز
شروق سلامة

شهد الوسط الفني خلال الأيام الماضية موجة من الحزن بعد أن فُجع بوفاة ثلاثة من رموزه في أقل من أسبوع، في أحداث متتالية أثارت الحزن والدهشة بين الجمهور وزملائهم في الوسط الفني.


 

المخرج سامح عبدالعزيز

توفي المخرج سامح عبدالعزيز بعد صراع قصير مع المرض، وهو الخبر الذي أعلنه الفنان إيهاب فهمي عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، قائلاً: “سامح عبد العزيز في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.”

ولد المخرج سامح عبد العزيز في مدينة القاهرة عام 1976، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم المونتاج بالمعهد العالي للسينما في عام 1996، بدأ العمل كمخرج برامج في التليفزيون المصري ومنه الي قناة دريم، حيث أخرج عدد من البرامج ومنها ،  جانا الهوا والهوا هوانا خلال فترة رئاسة اﻹعلامية هالة سرحان للقناة ثم انتقل معها للعمل في شبكة تليفزيون روتانا. 

 


 

 أحمد عامر

بشكل مفاجئ، رحل المطرب الشعبي أحمد عامر، ما أثار حالة من الصدمة في الوسط الغنائي الشعبي، الفنان رضا البحراوي أعلن الخبر عبر “فيسبوك” قائلاً: “أخويا أحمد عامر في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه.”

وكان قد نفى إبراهيم البرنس، مدير أعمال الفنان الشعبي الراحل احمد عامر ، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاته نتيجة أزمة قلبية، مؤكدًا أن الراحل لم يكن يعاني من أي مشكلات في القلب، وأن وفاته جاءت طبيعية بعد وعكة صحية مفاجئة.

وقال البرنس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، إن أحمد عامر شعر بآلام في معدته قبل يوم من الوفاة، فتوجه إلى الطبيب الذي أكد له أن حالته لا تستدعي القلق، مرجحًا أن تكون نتيجة "نزلة برد" بسبب سوء التغذية، وكتب له علاجًا وأوصاه باتباع نظام غذائي صحي.

وأوضح أن عامر تناول العلاج وارتاح لبضع ساعات، ثم استأنف نشاطه الفني وسافر إلى المنصورة حيث شارك في إحياء حفل غنائي، وظهر بحالة جيدة وكان يمزح مع الفرقة على المسرح، وأدى فقرته بشكل طبيعي قبل التوجه إلى القاهرة.


 

محمد عواد

وفي مشهد مؤلم تكرر بعد أيام قليلة، توفي المطرب الشعبي محمد عواد إثر أزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أعلنه الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الذي قال: “وفاة صديق العمر المحترم المؤدب محمد عواد… كنت معايا في العزاء من يومين وبتقوللي أنا الحمد لله بقيت زي الفل.”


وكان قد كشف محمد صبحي، عضو نقابة المهن الموسيقية ، أن وفاة الفنان الراحل محمد عواد  جاءت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة ناتجة عن ضعف في عضلة القلب، وهو السبب  الذي أودى بحياة المطرب  الراحل أحمد عامر مؤخرًا.

وأضاف محمد صبحي أن أسرة الفنان لم تتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن مكان الدفن، مشيرًا إلى أن النقاش لا يزال جاريًا بين دفنه في مسقط رأسه بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية أو في القاهرة.

يُذكر أن محمد عواد بدأ مشواره الغنائي في سن مبكرة، واستطاع أن يصنع لنفسه قاعدة جماهيرية كبيرة في الأقاليم والمناطق الشعبية بالقاهرة، من خلال أعماله التي احتفت بالحب والمواقف اليومية للمواطن المصري.



 


 

احمد عامر سامح عبد العزيز فيسبوك محمد عواد

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