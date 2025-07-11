اتحاد عمال مصر يشيد بجهود نظيره الكويتي في خدمة الطبقة العاملة

تقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بخالص التهنئة إلى الاتحاد العام لعمال الكويت بمناسبة حصوله على جائزة التميز العربي للموسم 2025.

وقد تم منح الجائزة من قبل جامعة الدول العربية – مجلس الوحدة الاقتصادية العربية – اتحاد شباب العرب للإبداع والابتكار.

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هذا التكريم يعد تقديرًا مستحقًا للجهود الكبيرة والمتميزة التي يبذلها الاتحاد العام لعمال الكويت في خدمة الطبقة العاملة والمجتمع الكويتي.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المرموقة التي يحتلها الاتحاد الكويتي على المستويين العربي والدولي.

ومن جهته أشار عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن فوز الاتحاد العام لعمال الكويت بهذه الجائزة ليس مجرد تتويج لجهودهم فحسب، بل هو أيضًا دافع قوي لكافة الاتحادات العمالية في المنطقة لمواصلة العمل المشترك، وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز الصورة المشرّفة والوجه الحضاري لدولنا الشقيقة على الساحة الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه التهنئة لتؤكد على الروابط التاريخية والمتينة التي تجمع بين الاتحادات العمالية في مصر والكويت، وحرص الجانبين على دعم وتعزيز العمل النقابي العربي المشترك بما يخدم مصالح العمال ويسهم في التنمية الشاملة للمجتمعات.