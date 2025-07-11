مسلحون يقتـ.لون 9 من ركاب حافلات بـ إقليم بلوشستان في باكستان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مسلحين يقتلون 9 من ركاب حافلات بعد اختطافهم بإقليم بلوشستان في باكستان.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الشؤون البحرية الباكستانية، عن خطة شاملة لتوسيع العمليات في ميناء جوادر من خلال إنشاء خطوط شحن جديدة وتقديم خدمة العبارات إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وفقًا لبيان أصدرته الوزارة.

وصرح وزير الشؤون البحرية الباكستانية محمد جنيد أنور شودري، خلال ترؤسه اجتماعًا بأن هذه المبادرة جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الترابط الإقليمي، وتعزيز التجارة البحرية الباكستانية، وتطوير جوادر ليصبح مركزًا رئيسيًا للشحن والخدمات اللوجستية في بحر العرب، بحسب ما أوردته وكالة شينخوا الصينية.

وأضاف الوزير الباكستاني أن هذا التوسع سيدعم التجارة المتنامية مع آسيا الوسطى والشرق الأوسط، مع ترسيخ مكانة جوادر كحلقة وصل محورية في سلاسل التوريد الإقليمية.

وكجزء من هذه المبادرة، تخطط الوزارة أيضًا لإطلاق خدمة عبارات من جوادر إلى دول مجلس التعاون الخليجي لتوفير نقل بحري مباشر وبأسعار معقولة للركاب والبضائع.