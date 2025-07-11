إسقاط مسيرة مفخخة قرب مواقع لقوات البيشمركة في كركوك

نجح منظومة الدفاع الجوي في إقليم كردستان في إسقاط طائرة مسيرة مفخخة قرب مواقع لقوات البيشمركة في محافظة كركوك العراقية .

ووفق البيان الصادر عن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان "فقد تم إسقاط المسيرة المفخخةفي تمام الساعة الـ 1:35 صباحًا، بالقرب من مواقع قوات البيشمركة في محور (بردي = آلتون كوبري) في محافظة كركوك.

كما نفي الجهاز تسجل أي إصابات أو أضرار مادية.

وأمس الخمس، أعلن مقر قوات اللواء 70 في محافظة السليمانية إسقاط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية كانت تحلّق باتجاه المقر الذي يضم قوات من التحالف الدولي، دون تسجيل أي أضرار.

وذكر المتحدث باسم المقر اللواء أحمد لطيف، في تصريحات له قائلا "الطائرة المسيرة ظهرت في الأجواء بالقرب من مواقع قواتنا، وفي تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة مساءً، تم إطلاق النار عليها وإسقاطها من قبل وحداتنا دون وقوع أضرار تذكر".

وأشار لطيف إلى أن الطائرة "مجهولة الهوية حتى الآن، ولا تتوفر أي معلومات حول الجهة التي أطلقتها أو ما إذا كانت تستهدف موقعاً محدداً"، مضيفاً أن "التحقيقات بدأت فوراً لمعرفة ملابسات الحادث".