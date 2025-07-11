قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يعود إلى تل أبيب من واشنطن.. تقدم في ملف تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة
هل يجوز إنهاء المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة؟..الأزهر يجيب
وزير الري يُطلق ورشة عمل لتحديث "كود الري والصرف" ليواكب المتغيرات المائية
عاجل.. الآن الحجز مفتوح لأداء اختبارات القدرات لعام 2025
موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة
هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز
البترول تعلن اكتشاف ذهب وفضة بتركيزات غير مسبوقة تحت رمال الصحراء الشرقية
ندب الأدلة الجنائية لبيان سبب حريق بالقرب من فندق شهير بالزمالك
لخريجي الإعدادية.. فتح باب التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج حتى 20 يوليو
وزير المالية: تخصيص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي في العام المالي الحالي
الأرصاد: موجة الحر مستمرة ودرجات الحرارة المحسوسة تتجاوز الـ 39
رئيس الأركان الإسرائيلي: حادث غوش عتصيون خطير.. والجيش منع هجوما أكبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسقاط مسيرة مفخخة قرب مواقع لقوات البيشمركة في كركوك

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نجح منظومة الدفاع الجوي في إقليم كردستان في إسقاط طائرة مسيرة مفخخة قرب مواقع لقوات البيشمركة في محافظة كركوك العراقية .

ووفق البيان الصادر عن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان "فقد تم إسقاط المسيرة المفخخةفي تمام  الساعة الـ 1:35 صباحًا، بالقرب من مواقع قوات البيشمركة في محور (بردي = آلتون كوبري) في محافظة كركوك.

كما نفي الجهاز تسجل أي إصابات أو أضرار مادية.

وأمس الخمس، أعلن مقر قوات اللواء 70 في محافظة السليمانية إسقاط طائرة مسيّرة مجهولة الهوية كانت تحلّق باتجاه المقر الذي يضم قوات من التحالف الدولي، دون تسجيل أي أضرار.

وذكر المتحدث باسم المقر اللواء أحمد لطيف، في تصريحات له قائلا "الطائرة المسيرة ظهرت في الأجواء بالقرب من مواقع قواتنا، وفي تمام الساعة العاشرة وخمس وعشرين دقيقة مساءً، تم إطلاق النار عليها وإسقاطها من قبل وحداتنا دون وقوع أضرار تذكر".

وأشار لطيف إلى أن الطائرة "مجهولة الهوية حتى الآن، ولا تتوفر أي معلومات حول الجهة التي أطلقتها أو ما إذا كانت تستهدف موقعاً محدداً"، مضيفاً أن "التحقيقات بدأت فوراً لمعرفة ملابسات الحادث".

إقليم كردستان الدفاع الجوي إسقاط طائرة مسيرة مفخخة قوات البيشمركة محافظة كركوك العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

زيزو

إسلام الشاطر لـ زيزو: انتظر عقوبة.. الأهلي لا علاقة له بمشاكلك مع الزمالك

الإيجار القديم

تحرك جديد من الحكومة بشأن سكان الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

حريق سنترال رمسيس

النار ولعت تاني .. ماذا حدث في سنترال رمسيس مساء الخميس؟| فيديو وصور

وسام ابو علي

مفاجأة سعودية بشأن وسام أبو علي.. هل يرافق كريستيانو رونالدو؟

الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 11-7-2025

ترشيحاتنا

الاسبوع الدعوي الثامن للجنة العليا للدعوة

مدير شؤون القرآن بالأزهر: آية "لا تحزن إن الله معنا" ليست مواساة بل ثقة مطلقة بالله

مسجد العتيق

الأوقاف تفتتح 8 مساجد اليوم الجمعة

الربا

لماذا حرم الله الربا؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

سيارة بمليار دولار.. لن تصدق نوع الماركة

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أندر سيارة هاتشباك كهربائية من فولكس فاجن أغلى من جولف R

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

منافسة تسلا موديل 3... أسرع سيارة هيونداي بمواصفات خارقة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

أول سيارة أجرة ذاتية القيادة تحصل على مخالفة مرورية في العالم

سيارة وايمو
سيارة وايمو
سيارة وايمو

فيديو

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد