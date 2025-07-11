ملابس الجيم.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها

شاركت الفنانة هيدي كرم ، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة رياضية.

وظهرت هيدي كرم ، مرتدين بنطال رياضي باللون الموف والأزرق، ونسقت معه توب باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هيدي كرم ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هيدي كرم، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها .

ونعرض لكم صور الفنانة هيدي كرم: