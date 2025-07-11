ظلم مادي ومعنوي.. جنش يصدرا بيانا ضد مودرن سبورت

وجه محمود جنش، حارس مرمى مودرن سبورت السابق والاتحاد السكندري، رسالة لناديه الأسبق بشأن المستحقات المتأخرة.

وكتب جنش عبر خاصية الاستوري على إنستجرام: "أنا محمود عبد الرحيم جنش لعبت لصفوف نادي مودرن سبورت لمدة أربعة مواسم. أصدر هذا البيان لتوضيح ما تعرضت له من ظلم مادي ومعنوي نتيجة عدم حصولي على مستحقاتي المالية المستحقة لدى النادي، على الرغم من وفائي الكامل بجميع التزاماتي التعاقدية والفنية طوال فترة تواجدي مع الفريق، كنت خلالها قائدًا لمودرن سبورت، وبذلت كل جهدي بإخلاص واحترام لشعار وقميص النادي".

وأضاف: "بعد نهاية الموسم الأخير، ورغم انتهاء علاقتي التعاقدية مع النادي، لا تزال مستحقاتي المالية طرف النادي ولم أحصل عليها .و فوجئت بمحاولات لإجباري على التنازل عن 75% من تلك المستحقات والقبول فقط بنسبة 25% منها دون وجه حق أو سند قانوني".