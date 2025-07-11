مهند شعبان: ذهبية التتابع بالخماسي الحديث ثمرة تعب كبير رغم الإصابة

أعرب مهند شعبان بطل مصر في الخماسي الحديث عن سعادته الكبيرة بالتتويج بالميدالية الذهبية لمنافسات التتابع المختلط في بطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، التي تستضيفها مدينة الإسكندرية، مؤكدا أن الفوز جاء بعد منافسة قوية مع منتخبي كوريا الجنوبية وفرنسا.

وقال شعبان في تصريحات صحفية: “المنافسة كانت شرسة جدا، خصوصا أمام فرق قوية شاركت في بطولات الكبار أكثر من مرة لكننا كنا في أعلى جاهزية اليوم، والحمد لله توّجنا بالميدالية الذهبية”.

وكشف شعبان عن تعرضه لإصابة طفيفة خلال مشاركته في نهائي بطولة كأس العالم الماضية، وهو ما دفعه لتقليل الضغط في بعض المنافسات الفردية للحفاظ على حالته البدنية استعدادا للمشاركة الأهم المقبلة.

وأوضح: “في الفردي كنت أحقق نتائج قوية وكنت في المركز الرابع، لكن شعرت بألم، والإصابة كانت بسيطة لكنها كانت مهددة بالتفاقم إلى مزق عضلي، ففضلنا التراجع والتركيز على التتابع، والحمد لله نجحنا في تحقيق الذهب”.

واختتم مهند شعبان تصريحاته مؤكدا أنه سيبدأ مرحلة الإعداد لبطولة العالم المقبلة خلال الأسابيع القليلة القادمة، قائلا: “الهدف الآن هو التعافي التام والدخول في معسكر قوي للتحضير للبطولة المقبلة وأتمنى أكون جاهز بنسبة 100%، وإن شاء الله نقدر ننافس على ميدالية جديدة باسم مصر”

جاء تتويج مهند شعبان وفريدة خليل بالميدالية الذهبية في منافسات التتابع المختلط للكبار، ليواصل المنتخب الوطني المصري تألقه في بطولة العالم للتتابعات،

وكانت فريدة خليل ومهند شعبان قد توجا بذهبية تتابع المختلط للكبار عصر اليوم، لترفع مصر عدد ميدالياتها في البطولة إلى 6 ميداليات حتى الآن، بواقع 4 ذهبيات في تتابع السيدات وتتابع الناشئات، والتتابع المختلط للكبار، والتتابع المختلط للناشئين، وفضية تتابع الناشئين، وبرونزية تتابع الرجال.

وتشهد بطولة العالم للتتابعات التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري، مشاركة أكثر من 340 لاعبا ولاعبة من 36 دول مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة.