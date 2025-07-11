قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لياندرو باريديس يعود إلى جذوره مع بوكا جونيورز
عمليات تبريد .. ننشر صور إخماد حريق مول شهير بالخمائل بالشيخ زايد
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 11-7-2025
السيطرة على حريق فى منطقة الخمائل بالشيخ زايد | صور
بعد القرار الأخير لـ البنك المركزي.. رسوم من البنوك وATM وإنستاباي
صفقة شاملة ترسم ملامح مستقبل غزة والمنطقة.. وخبير استراتيجي يعلق
جنة الجندي وسيف سليمان يتوجان بذهبية "المختلط تحت 19 سنة" ببطولة العالم للتتابعات
قلبه وقف | مستشفى إهناسيا التخصصي ينقذ حياة شخص من لدغة كوبرا
كيف تدعو بـ اسم الله الأعظم؟.. يسري جبر يكشف
الوزراء: كل ما يتردد بشأن بيع مبنى سنترال رمسيس غير حقيقي
عيار 21 يخسر 355 جنيهًا من أعلى قيمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة
خطيب الأزهر: الهجرة جسدت مزيجا فريدا بين الأخذ بالأسباب وصدق التوكل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهند شعبان: ذهبية التتابع بالخماسي الحديث ثمرة تعب كبير رغم الإصابة

مهند شعبان
مهند شعبان
محمد سمير

أعرب مهند شعبان بطل مصر في الخماسي الحديث عن سعادته الكبيرة بالتتويج بالميدالية الذهبية لمنافسات التتابع المختلط في بطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، التي تستضيفها مدينة الإسكندرية، مؤكدا أن الفوز جاء بعد منافسة قوية مع منتخبي كوريا الجنوبية وفرنسا.

وقال شعبان في تصريحات صحفية: “المنافسة كانت شرسة جدا، خصوصا أمام فرق قوية شاركت في بطولات الكبار أكثر من مرة لكننا كنا في أعلى جاهزية اليوم، والحمد لله توّجنا بالميدالية الذهبية”.

وكشف شعبان عن تعرضه لإصابة طفيفة خلال مشاركته في نهائي بطولة كأس العالم الماضية، وهو ما دفعه لتقليل الضغط في بعض المنافسات الفردية للحفاظ على حالته البدنية استعدادا للمشاركة الأهم المقبلة.

وأوضح: “في الفردي كنت أحقق نتائج قوية وكنت في المركز الرابع، لكن شعرت بألم، والإصابة كانت بسيطة لكنها كانت مهددة بالتفاقم إلى مزق عضلي، ففضلنا التراجع والتركيز على التتابع، والحمد لله نجحنا في تحقيق الذهب”.

واختتم مهند شعبان تصريحاته مؤكدا أنه سيبدأ مرحلة الإعداد لبطولة العالم المقبلة خلال الأسابيع القليلة القادمة، قائلا: “الهدف الآن هو التعافي التام والدخول في معسكر قوي للتحضير للبطولة المقبلة وأتمنى أكون جاهز بنسبة 100%، وإن شاء الله نقدر ننافس على ميدالية جديدة باسم مصر”

جاء تتويج مهند شعبان وفريدة خليل بالميدالية الذهبية في منافسات التتابع المختلط للكبار، ليواصل المنتخب الوطني المصري تألقه في بطولة العالم للتتابعات،

وكانت فريدة خليل ومهند شعبان قد توجا بذهبية تتابع المختلط للكبار عصر اليوم، لترفع مصر عدد ميدالياتها في البطولة إلى 6 ميداليات حتى الآن، بواقع 4 ذهبيات في تتابع السيدات وتتابع الناشئات، والتتابع المختلط للكبار، والتتابع المختلط للناشئين، وفضية تتابع الناشئين، وبرونزية تتابع الرجال.

وتشهد بطولة العالم للتتابعات التي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري، مشاركة أكثر من 340 لاعبا ولاعبة من 36 دول مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة.

مهند شعبان بطل مصر في الخماسي الحديث التتابع المختلط بطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

هبة التميمي

حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

حادث ارشيفية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 من أسره واحدة في انقلاب سيارة بمحور الضبعه

الذهب

تراجع أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

احمد الطيب

بجاحة شوية | معلق رياضي شهير يوجه رسالة مثيرة لـ إبراهيم سعيد

مهند شعبان

مهند شعبان: ذهبية التتابع بالخماسي الحديث ثمرة تعب كبير رغم الإصابة

أشهر أشقاء في الدوري المصري

رابطة الأندية المصرية تسلط الضوء على أبرز الأشقاء في الدوري .. وتعلن قرارات انضباطية جديدة

بالصور

لامبورجيني تصدم محبيها.. الأثرياء لا يفضلون السيارات الكهربائية

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

لها توأم صيني.. أحدث سيارة كهربائية SUV من شيفروليه

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

سيارة بمليار دولار.. لن تصدق نوع الماركة

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أندر سيارة هاتشباك كهربائية من فولكس فاجن أغلى من جولف R

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد