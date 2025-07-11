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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خروج 4 مصابين من المستشفى في حادث غرق البارجة أدمارين 12

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادالله

خرج 4 مصابين بحادث جبل الزيت من المستشفى ، بعد تماثلهم للشفاء وتلقيهم الرعاية الصحية والطبية خلال الأيام  الماضية ، بينما يواصل 2 من أفراد طاقم البارجة أدمارين 12 ، تلقى العلاج تحت إشراف فريق طبى مميز للحصول على أفضل مستوى رعاية صحية.

جاء ذلك في بيان صحفى لشركة أديس المالكة للبارجة الغارقة أدمارين 12 ، والتي أكدت على استمرار عمليات البحث عن الزملاء المفقودين الثلاثة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية بمشاركة فرق متخصصة من الغواصين المحترفين، إلى جانب استخدام مركبات غاطسة آلية (ROVs).

وقالت شركة أديس في بيانها الصحفى أنها على تواصل دائم مع أسر المفقودين الثلاثة لإطلاعهم علي مستجدات وتطورات عمليات البحث المستمرة ، كما أن فريق من إدارة الشركة زار الزملاء المصابين في المستشفى ، للإطمئنان على حالتهم الصحية عن قرب، والتأكيد عليهم بحرص والتزام الشركة على تقديم الدعم اللازم خلال فترة التعافى.

الجدير بالذكر إنه تم الدفع قبل أيام بالسفينة البرلس PMS في عمليات البحث بمنطقة جبل الزيت ، حيث تتميز السفينة بأنها تحمل ونشًا بأوزان ثقيلة، ما يساهم في جهود البحث عن المفقودين الثلاثة، بالإضافة إلى أنها تحتوي على أجهزة مسح تكنولوجية متقدمة تضع أمام غرفة العمليات معلومات دقيقة عن تطورات ونتائج ومستجدات عمليات البحث.

ويأتي قرار دخول السفينة البرلس PMS ضمن توجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية باستمرار عمليات البحث عن المفقودين الثلاثة وتوسيع نطاق البحث في منطقة جبل الزيت

في نفس السياق، كانت شركة أديس المالكة للبارجة أدمارين 12 قد أعلنت عن صرف 5 ملايين جنيه تعويض لورثة كل متوفى أو أسرة كل مفقود من العاملين، بالإضافة لصرف الراتب الشهري لكل موظف متوفى من موظفي الشركة إلى ورثته حتى بلوغ المتوفى  

ويُذكر أن وزير البترول قد زار غرفة العمليات بشركة "أوسوكو" بجبل الزيت بخليج السويس، واجتمع بفريق قيادة عمليات البحث والتعامل مع تداعيات الحادث، واطلع على آخر مستجدات عمليات البحث عن المفقودين والتعامل مع البارج البحري بموقع الحادث  وعقد لقاءً مع قيادة فرق الإنقاذ وأعضاء لجنة تقصي الحقائق، واستعرض ما تم إنجازه من جهود في عمليات البحث والتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في توسيع نطاق البحث الجوي والبحري لحين العثور على المفقودين الثلاثة من طاقم البارجة.

البحر الاحمر الغردقة رأس غارب غرق حفار حفار جبل الزيت

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