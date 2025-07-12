تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار نتيجة إصرار اسرائيل على خريطة الانسحاب

أكدت وكالة أ ف ب نقلا عن مصدر فلسطيني، أن هناك تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار نتيجة إصرار اسرائيل على تقديم خريطة للإنسحاب، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

واتهمت عائلات المحتجزي الإسرائيليي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم رغبته في إنهاء الحرب، مشيرين إلى أنه يحاول فقط كسب المزيد من الوقت لأهداف سياسي.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل باتت على وشك التوصل إلى اتفاق مؤقت مع حركة "حماس"، يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، إلى جانب إطلاق تدريجي للرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، في مسعى لاحتواء النزاع المستمر منذ أكتوبر 2023.