قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يحسم موقفه من رحيل محمد هاني إلى الدوري الإماراتي
رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي
أحمد موسى: إحنا والصين هيكون فيه تعاملات بيننا بالعملات الوطنية
بتروجت يحسم موقفه من رحيل حامد حمدان.. ويوضح تفاصيل اجتماعه مع الزمالك
حريق جديد في الموسكي وتوافد سيارات الإطفاء لإخماده
أحمد موسى: مؤسسة غزة الإنسانية معمولة عشان تهجير الفلسطينيين
سعر الدولار اليوم 12-7-2025
أحمد موسى: مخطط تهجير للفلسطينيين خارج قطاع غزة هو الأخطر حاليًا
تعرف على موقف سيف الجزيري من الرحيل عن الزمالك.. تفاصيل
محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لافتتاح مكتب توثيق محكمة جنوب
جيشنا يؤمن الحدود.. أحمد موسى: مصر تقف منفردة في وجه مخطط تهجير الفلسطينيين
أحمد موسى: موقف مصر واضح وثابت برفض تهجير الفلسطينيين إلى أراضينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات.. برنامج تصميم الإعلان الرقمي بفنون تطبيقية جامعة حلوان

برنامج تصميم الإعلان الرقمي بفنون تطبيقية جامعة حلوان
برنامج تصميم الإعلان الرقمي بفنون تطبيقية جامعة حلوان
حسام الفقي

أعلنت جامعة حلوان عن تفاصيل برنامج تصميم الإعلان الرقمي بـ كلية الفنون التطبيقية، فهو برنامج يهدف إلى تخريج مصمم إعلان رقمي قادر على تقديم الحلول المتكاملة للمشكلات التصميمية في هذا المجال من خلال تطبيق استراتيجيات الإبداع والتقنيات مع توظيف العلوم المرتبطة بما يحقق المراقبة للمتغيرات الحديثة وتلبية احتياجات سوق العمل في ضوء أخلاقيات المهنة.

وتتضمن مجالات البرنامج استراتيجيات التسويق المتكامل للعلامة أو الماركة وكذلك الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة وتصميم المواقع الإلكترونية وتصميم الألعاب الرقمية واستراتيجية التصميم لوسائط التواصل الاجتماعي والتصميم التفاعلي وتطبيقات الهاتف المحمول.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الخريج المعارف والمهارات اللازمة التي تضمن كفاءة أدائه كمصمم إعلان رقمي، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لطبيعة الدراسة تتسم بالتجديد المستمر لتماثل بيئة سوق العمل، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والمستمر، والتنمية المستمرة لمهارات الخريج، وبناء قدرات الخريج المرتبطة بدراسات وأبحاث السوق والتعامل مع المتغيرات المختلفة.

وتكون الدراسة بالبرنامج باللغة العربية والإنجليزية، وتكون مدة الدراسة ببرنامج تصميم الإعلان الرقمي 10 فصول دراسية يحصل بعدها الطالب على درجة البكالوريوس.

جامعة حلوان برنامج تصميم الإعلان الرقمي كلية الفنون التطبيقية تخريج مصمم إعلان سوق العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على بلطجى الجيزة.. ركب سيارة مواطن واجبره على دفع مبلغ مالى| فيديو

لو سمحت أروح المكان دا إزاي؟ سؤال عن عنوان يقود مالك سيارة لصدمة في الجيزة

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الطقس

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

الفنانة آمال رمزي

خطفت نور الشريف وتجزم بزواج العندليب والسندريلا.. فنانة شهيرة تطلق قذائفها

بناء

خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025

ترشيحاتنا

تامر عبد الحميد

مستقبل وطن: تراجع التضخم نقطة تحول هامة تنبئ بتحسن تدريجي

المهندس إيهاب محمود

اقتصادية الجيل: مشاركة الرئيس بقمة الاتحاد الأفريقي تجسيد لدور مصر الريادي

مجلس الشيوخ

بعد بدء تلقي الطعون .. موعد الإعلان عن الكشوف النهائية لمرشحي الشيوخ

بالصور

تحذير | عادات يومية تسبب أمراض الكلى المزمنة

الكلى
الكلى
الكلى

بتروجت يحسم موقفه من رحيل حامد حمدان.. ويوضح تفاصيل اجتماعه مع الزمالك

حامد حمدان
حامد حمدان
حامد حمدان

لطيفة تحتفل بطرح أول دفعة من ألبوم "قلبي ارتاح" بتقنية "دولبي أتموس"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

يورجن كلوب: لا أستطيع تجاوز صدمة رحيل جوتا

يورجن كلوب
يورجن كلوب
يورجن كلوب

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تحذير من حدوث زلـ.زال ضخم بهذه الدولة | ما القصة ؟

احمد السقا

أنا على الله.. أول تعليق من أحمد السقا بعد أزمة مها الصغير

ايمان عبد اللطيف

زيادة المرتبات 3000 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل هامة

عمرو دياب

بعدد مشاهدات خرافي في أسبوع.. خطفوني لـ عمرو دياب تتصدر تريند يوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما بعد ماراثون الثانوية

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

المزيد