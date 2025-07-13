فريدة سالم عن دخولها عالم الفن بالحجاب: أتمنى انتشار الظاهرة

كشفت الفنانة فريدة سالم، أن أول تجربة لها في عالم التمثيل، كانت من خلال المخرج إبراهيم حمودة ورشحها لدور ناهد في الجزء الثاني من مسلسل وبينا معاد.



وتابعت خلال لقائها على قناة “صدى البلد”، أنه التقت به لأول مرة وهي تتقمص الشخصية الفلاحي والصعيد، قائلة: المسرح بيجرأ ويقلل الرهبة.



وأضافت أنها شعرت في البداية بأن الحجاب قد يقيد انطلاقتها في عالم الفن، ولكن مع مرور الوقت ربنا أكرمها ولا ترى أنه يعطلها سواء على المستوى النفسي أو العمل، متمنية انتشار ظاهرة المحجبات في التمثيل.



وأكدت فريدة سالم، أنها بدأت تذاكر الورق الخاص بدورها وكان لشخصية كبيرة في السن ولم يكن هذا سببا لخوفها، موضحة أن الكواليس تشعر بالراحة النفسية كأنها موجودة وسط العائلة.