الحكم على قهوجى أنهى حياة شخص فى أوسيم .. اليوم

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد الحكم على قهوجى متهم بقتل مواطن، بسبب خلافات سابقة بينهما فى منطقة أوسيم.

كشفت تحقيقات النيابة، نشوب مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه فى قرية الكوم الأحمر التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، وخلال المشاجرة اعتدى المتهم على المجنى عليه بعصا خشبية موجّهًا له ضربتين فى الرأس، أودت بحياته.

وأكد شهود العيان خلال التحقيقات، أن الواقعة بدأت إثر خلاف سابق بين الطرفين، تطور إلى مشادة كلامية ثم إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بالاعتداء باستخدام عصا خشبية، مشيرا إلى أن المجنى عليه كان يحاول التوجه للصلح، لكن الأمور تطورت بشكل مفاجئ ما أودى بحياته.