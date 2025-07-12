العدد وصل لـ 42.. ارتفاع غير مسبوق في حالات الانتحار بصفوف الجنود الإسرائيليين

كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية عن تفاقم ظاهرة الانتحار بين الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي، حيث بلغ عدد من أنهوا حياتهم منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة 42 حالة، كان آخرها جندي من لواء "جولاني" أطلق النار على نفسه بعد شهر من مقتل صديقه في غزة.

ووفقا للصحيفة، يشهد جيش الاحتلال الإسرائيلي تصاعدا غير مسبوق في معدلات الانتحار منذ بداية العمليات العسكرية في أكتوبر 2023.

وسجلت 7 حالات انتحار خلال الشهور الأخيرة من عام 2023، بينما ارتفع العدد إلى 21 حالة خلال عام 2024، فيما شهد عام 2025 حتى الآن انتحار نحو 14 جنديا.

ورغم هذا التصاعد، يرفض جيش الاحتلال الإسرائيلي الإفصاح عن الأرقام الرسمية لحالات الانتحار منذ بداية العام الجاري، مشيرًا إلى أنه سيصدر تقريلا شاملا في نهاية العام فقط.

وأضافت الصحيفة أن هذه الإحصاءات لا تشمل الجنود الذين أنهوا خدمتهم العسكرية قبل انتحارهم، إذ تشير المعطيات إلى انتحار ما لا يقل عن 11 مدنيًا منذ بداية الحرب، يعتقد أن بعضهم من قدامى المحاربين الذين يعانون من صدمات نفسية مرتبطة بخدمتهم السابقة.