استجابة لـ صدى البلد .. الداخلية تضبط بلطجي السيدة زينب

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط المتهم بالتعدي على شخص، وإحداث عاهة مستديمة له، في السيدة زينب بالقاهرة.

وكان موقع "صدى البلد" نشر خبراً تحت عنوان ("آدم" ضحية بلطجي السيدة زينب: عايز حقى .. عاملي عاهة وعايش في الشارع عادي).

https://www.elbalad.news/6620372

وعلى الفور، فحصت الأجهزة الأمنية، الشكوى، وتمكنت من ضبط المشكو في حقه، والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ويأتي ذلك، في إطار جهد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مجال التعامل الفوري مع كل ما ينشر بالمواقع الإخبارية.