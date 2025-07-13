وكيل حامد حمدان: بتروجت لم يُغلق الباب.. ونجم فلسطين ينتظر «الفانلة البيضاء»

كشف سمير الحاوي، وكيل أعمال اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، لاعب فريق بتروجت، عن تطورات مفاوضات الزمالك مع الفريق البترولي لضم اللاعب.

وقال الحاوي، في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح خلال برنامج "الكلاسيكو" على قناة "أون": "حامد حمدان تلقى عرضًا خرافيًا من نادي بيراميدز، لكنه رفضه بسبب رغبته في اللعب لنادي الزمالك".

وأضاف: "انضمام حامد حمدان سيكون فرحة لشعب فلسطين، لأنهم يتابعون الأمر عن كثب، واللاعب نفسه من عائلة زملكاوية، فوالده ووالدته وأشقاؤه يشجعون الزمالك، كما أن اللاعب موجود في مصر منذ 8 مواسم من أجل تحقيق حلم اللعب للزمالك".

وتابع: "اللاعب سبق له اللعب للأهلي ومرَّ على عدة أندية، ومنذ وصوله إلى بتروجت، وهو يحلم بالانضمام للزمالك".

وواصل: "البيان الذي أصدره نادي بتروجت اليوم ليس حاسمًا، والباب لم يُغلق، وحامد حمدان أبلغ مسؤولي بتروجت أنه لن يلعب مجددًا مع الفريق".

وأردف: "أحمد رضا غادر الفريق في منتصف الموسم من أجل اللعب للأهلي، رغم صعوبة الموسم الماضي. وسيد عيد يُحب حامد حمدان، وهذا هو عزائي الوحيد، لكن سيد عيد لم يتمسك ببقائه في الفريق".