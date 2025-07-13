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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وكيل اللاعب: رغم بيان بيتروجت فالمفاوضات مستمرة لانتقال حامد حمدان للزمالك

حامد حمدان
حامد حمدان
علا محمد

أكد سمير الحاوي، وكيل أعمال الفلسطيني حامد حمدان، لاعب فريق بتروجت، أن مفاوضات الزمالك لضم اللاعب ما زالت مستمرة.

وقال الحاوي، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج الكلاسيكو على قناة "أون": “بيان بتروجت الذي صدر اليوم ليس نهائيًا، ولا يعني أن اللاعب ابتعد عن الزمالك”.

وأضاف: حامد حمدان سيعقد جلسة مع مسؤولي بتروجت من أجل تسهيل انتقاله إلى نادي الزمالك، لأنه حلم الطفولة بالنسبة له".

ووجّه وكيل اللاعب رسالة إلى جمهور الزمالك، قائلًا: “سيكون الأفضل في الألفية الحديثة للقلعة البيضاء”.

وتابع: “حامد حمدان ليس نمرودًا أو باحثًا عن المال، والدليل أنه رفض عرضًا من بيراميدز بملايين الملايين من أجل اللعب للزمالك”.

وأضاف: “اللاعب لديه قصة كبيرة جدًا سيرويها عقب انتقاله للزمالك”.

وشدّد: “إدارة النادي ستجتمع اليوم مع حامد حمدان، وفي حال أصرّ على الرحيل، فإن إدارة بتروجت لن تمانع، وسترد على إدارة الزمالك وتحدد طلباتها المادية”.

وواصل: “اللاعب قال لإدارة بتروجت: (أنا مش عايز غير الزمالك، وده حلمي)، لكن إدارة بتروجت رفضت بيع اللاعب من حيث المبدأ، وعندما تواصل مسؤولو الزمالك معهم قالوا إن اللاعب ليس للبيع، ولم يحددوا أي طلبات مادية”.

واختتم الحاوي تصريحاته قائلًا: “اللاعب جلس مع المشرف العام على الكرة والمدير الفني، وأكدوا له أنهم لا يمانعون رحيله، لكن رئيس النادي قال له: أنت من الأعمدة الرئيسية، ومش هنسيبك”.

الحاوي سمير الحاوي وكيل أعمال الفلسطيني حامد بتروجت حامد حمدان الزمالك مفاوضات

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