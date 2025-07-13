التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي مونديال الأندية

يلتقي فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي مساء اليوم، الأحد، في مواجهة نارية ضمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، في مباراة مرتقبة تقام على الأراضي الأمريكية.

تأهل تشيلسي بعد تجاوز فرق بنفيكا وبالميراس وفلومينينسي، بينما مر الفريق الفرنسي بمسار صعب تضمن تخطيه فرق إنتر ميامي وبايرن ميونخ وريال مدريد في الأدوار الإقصائية.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى النهائي بعد فوزه الكبير 4-0 على ريال مدريد في نصف النهائي، مؤكدًا أن انتصاره 5-0 على إنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال لم يكن مجرد صدفة.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم، والذي جاء كالتالي:

باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي - بيرالدو - ماركينيوس - نونو مينديز

خط الوسط: فيتينيا - نيفيز - فابيان رويز

خط الهجوم: دوي - ديمبلي - كفاراتسخيليا.

تشيلسي

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: كوكوريا - تشالوباه - أدارابيويو - كولويل

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - كايسيدو - بالمر

خط الهجوم: نوكونكو - جواو بيدرو - نيتو.